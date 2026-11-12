Zwei Auseinandersetzungen am Münchner Hauptbahnhof

Am Münchner Hauptbahnhof kam es am Mittwoch zu zwei voneinander unabhängigen körperlichen Auseinandersetzungen. Am Morgen wurde eine 61-Jährige bei einem Streit um einen Sitzplatz leicht im Gesicht verletzt; am Abend soll ein 29-Jähriger drei Unbekannte angegriffen haben.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 6:45 Uhr in einer S-Bahn der Linie S3 auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Eine 45-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck geriet mit einer 61-Jährigen und deren 63-jährigem Ehemann in Streit. Das Ehepaar hatte die Frau aufgefordert, den Sitzplatz neben der 61-Jährigen freizuräumen. Dieser soll durch einen Koffer der 45-Jährigen blockiert gewesen sein.

Die 61-Jährige soll die 45-Jährige beleidigt haben. Anschließend soll die 45-Jährige ihrer Kontrahentin ins Gesicht geschlagen haben. Nach dem Aussteigen am Münchner Hauptbahnhof trennten der 63-Jährige und ein weiterer Zeuge die beiden Frauen, bis die Bundespolizei eintraf. Die 61-Jährige erlitt leichte Verletzungen, benötigte aber keine ärztliche Behandlung. Die Beteiligten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung.

29-Jähriger soll drei Unbekannte angegriffen haben

Am Abend gegen 18:10 Uhr soll ein 29-jähriger somalischer Staatsangehöriger im Zwischengeschoss des Hauptbahnhofs eine Gruppe von drei Unbekannten angegriffen haben. Er soll einen von ihnen mehrfach geschubst und versucht haben, die beiden anderen mit mehreren Schlägen anzugreifen. Ob die Unbekannten verletzt wurden, ist nicht bekannt.

Ein 71-jähriger Österreicher beobachtete den Vorfall und verständigte die Polizei. Die Bundespolizei nahm den in München wohnhaften Mann mit zur Dienststelle. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,79 Promille. Nach Abschluss der Maßnahmen durfte der 29-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung. Die bislang unbekannten Geschädigten sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter 089 515550-0 bei der Bundespolizeiinspektion München zu melden.

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