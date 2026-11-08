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Zwei BMW mit 100 km/h und Rotlichtverstoß in Nürnberg

Zwei BMW mit 100 km/h und Rotlichtverstoß in Nürnberg
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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Nach dem Verdacht auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen hat die Nürnberger Polizei den Führerschein eines 21-jährigen Autofahrers sichergestellt.

Eine Zivilstreife beobachtete in der Nacht zum Samstag, 7. November 2026, kurz nach 3 Uhr zwei BMW in der Nopitschstraße. An der Kreuzung zur Schweinauer Hauptstraße beschleunigten die beiden Fahrzeuge innerhalb kurzer Zeit auf etwa 100 km/h. In der Folge missachteten die Fahrer auch eine rote Ampel.

Ermittlungen gegen Fahrer beider BMW

Einen der beiden BMW konnte die Polizei kurz darauf am Leonhardspark kontrollieren. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellten die Beamten den Führerschein des 21-jährigen Deutschen sicher und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen ein. Er darf bis auf Weiteres kein Kraftfahrzeug mehr führen.

Gegen den Fahrer des zweiten BMW wurden ebenfalls Ermittlungen eingeleitet.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

Mehr zum Thema: Nürnberg: 30-Jähriger nach Messerstichen außer Lebensgefahr · Mann verletzt zwei Polizisten am Nürnberger Flughafen

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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