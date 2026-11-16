Ein 19-Jähriger soll am Augsburger Moritzplatz eine Handtasche gestohlen haben. Nach seiner Festnahme wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Am Freitag, 13. November 2026, nahm der Mann gegen 15.45 Uhr die Handtasche einer 28-Jährigen an sich. Die Tasche hatte auf einer Parkbank neben der Frau gelegen. Anschließend flüchtete der 19-Jährige in Richtung Apothekergässchen.

Ein Polizeibeamter, der sich in seiner Freizeit zufällig in der Nähe befand, erkannte den Vorfall und verfolgte den Mann. Er holte ihn ein, nahm ihn fest und übergab ihn an eine hinzugezogene Streife.

Weiterer Diebstahl wird dem Mann zugeordnet

Im weiteren Verlauf konnte dem 19-Jährigen laut Polizei außerdem ein Diebstahl von Hygieneartikeln am Vortag zugeordnet werden. Da der Mann keinen festen Wohnsitz hat, ordnete die Staatsanwaltschaft seine Vorführung an. Am Samstag, 14. November 2026, wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Der Beuteschaden aus beiden Diebstählen liegt im oberen dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Handtaschendiebstahls und Ladendiebstahls. Der 19-Jährige besitzt die slowakische Staatsangehörigkeit.

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