23-Jähriger soll Polizisten in Augsburg gebissen haben

Bei einem Polizeieinsatz in der Augsburger Fuggerstraße ist ein Beamter leicht verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag (5. November 2026) gegen 16.30 Uhr im Stadtteil Innenstadt. Nach Angaben der Polizei griff ein 23-Jähriger einen Beamten unvermittelt körperlich an. Als der Beamte den Mann festhielt, leistete dieser Widerstand und wurde zu Boden gebracht.

Dort soll der 23-Jährige den Polizeibeamten gebissen haben. Außerdem beleidigte er die eingesetzten Beamten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Marihuana sicher.

Die Polizei ermittelt gegen den 23-Jährigen unter anderem wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mann besitzt die russische Staatsangehörigkeit.

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