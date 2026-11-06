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23-Jähriger soll Polizisten in Augsburg gebissen haben

23-Jähriger soll Polizisten in Augsburg gebissen haben
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Bei einem Polizeieinsatz in der Augsburger Fuggerstraße ist ein Beamter leicht verletzt worden.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag (5. November 2026) gegen 16.30 Uhr im Stadtteil Innenstadt. Nach Angaben der Polizei griff ein 23-Jähriger einen Beamten unvermittelt körperlich an. Als der Beamte den Mann festhielt, leistete dieser Widerstand und wurde zu Boden gebracht.

Dort soll der 23-Jährige den Polizeibeamten gebissen haben. Außerdem beleidigte er die eingesetzten Beamten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Einsatzkräfte Marihuana sicher.

Die Polizei ermittelt gegen den 23-Jährigen unter anderem wegen Beleidigung, tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der Mann besitzt die russische Staatsangehörigkeit.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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