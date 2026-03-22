58-Jähriger nach Haftbefehl-Festnahme in Nürnberg: Polizistin verletzt
Polizeipräsidium Mittelfranken
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58-Jähriger nach Haftbefehl-Festnahme in Nürnberg: Polizistin verletzt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagabend (21.03.2026) wurde die Polizei in Nürnberg zu einem Streit gerufen, der schließlich zur Festnahme eines 58-jährigen Mannes führte. Der Vorfall ereignete sich in der Bestelmeyerstraße, als eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost gegen 19:10 Uhr eintraf.

Spannung eskaliert in der Bestelmeyerstraße

Anlass des Polizei-Einsatzes war zunächst ein Streit zwischen zwei Lebensgefährten. Nachdem die Beamten die Situation beruhigt hatten, stellten sie fest, dass ein offener Haftbefehl gegen den 58-jährigen Deutschen vorlag.

Widerstand bei Festnahme

Im Verlauf der Maßnahmen wurde der Mann zunehmend aggressiv und widersetzte sich seiner Festnahme derart, dass eine Polizistin bei dem Einsatz verletzt wurde. Die Einsatzkräfte konnten den aufgebrachten Mann schließlich überwältigen und festnehmen. Eine Blutentnahme wurde von der Ermittlungsrichterin angeordnet, da der Mann unter Alkoholeinfluss stand.

Ermittlungen laufen

Die verletzte Beamtin konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Der 58-jährige Tatverdächtige wird sich jetzt wegen des Verdachts des Widerstands und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Zudem erfolgt seine Überstellung an eine Justizvollzugsanstalt aufgrund des vorliegenden Haftbefehls.

Erstellt durch: Kai Schmidt

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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