Arla ruft drei Frischkäse-Ringe wegen möglichen Insektenbefalls zurück

Drei Frischkäse-Ringe von Arla werden vorsorglich zurückgerufen, weil die als Dekoration verwendete Mandelmischung von Insekten befallen sein könnte.

Betroffen sind der „Castello Ananas & Mandel Frischkäsering“ mit 1 Kilogramm sowie der „Milsani Ananas-Papaya-Ring“ und der „Viking Ananas-Mandel Ring“ mit jeweils 125 Gramm. Die Produkte tragen das Identitätskennzeichen DK M277 EU.

Betroffene Mindesthaltbarkeitsdaten

Beim Castello-Frischkäsering gilt der Rückruf für das Mindesthaltbarkeitsdatum 16.12.2026. Beim Milsani-Ring sind die Daten 25.11.2026 und 30.11.2026 betroffen. Der Viking-Ring wird mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.11.2026 zurückgerufen.

Die Produkte waren in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen erhältlich.

Nach Angaben des Unternehmens sind die Produkte gesundheitlich unbedenklich. Sie sollen vorsorglich entsorgt oder in die Verkaufsstelle zurückgebracht werden. Der Kaufpreis wird erstattet. Fragen beantwortet der Kundenservice unter info.de@arlafoods.com.