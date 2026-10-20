Verbraucherwarnungen & Rückrufe

Arla ruft drei Frischkäse-Ringe wegen möglichen Insektenbefalls zurück

Arla ruft drei Frischkäse-Ringe wegen möglichen Insektenbefalls zurück
Presse Augsburg
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Drei Frischkäse-Ringe von Arla werden vorsorglich zurückgerufen, weil die als Dekoration verwendete Mandelmischung von Insekten befallen sein könnte.

Betroffen sind der „Castello Ananas & Mandel Frischkäsering“ mit 1 Kilogramm sowie der „Milsani Ananas-Papaya-Ring“ und der „Viking Ananas-Mandel Ring“ mit jeweils 125 Gramm. Die Produkte tragen das Identitätskennzeichen DK M277 EU.

Betroffene Mindesthaltbarkeitsdaten

Beim Castello-Frischkäsering gilt der Rückruf für das Mindesthaltbarkeitsdatum 16.12.2026. Beim Milsani-Ring sind die Daten 25.11.2026 und 30.11.2026 betroffen. Der Viking-Ring wird mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30.11.2026 zurückgerufen.

Die Produkte waren in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen erhältlich.

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Nach Angaben des Unternehmens sind die Produkte gesundheitlich unbedenklich. Sie sollen vorsorglich entsorgt oder in die Verkaufsstelle zurückgebracht werden. Der Kaufpreis wird erstattet. Fragen beantwortet der Kundenservice unter info.de@arlafoods.com.

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