Augsburg bekommt eine dritte staatliche Realschule

Das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus hat am 25.07.2023 dem Antrag der Stadt Augsburg stattgegeben, im Augsburger Osten perspektivisch eine dritte staatliche Realschule anzusiedeln.

Wachsende Stadt

Das 2022 von dem Augsburger Institut SAGS erstellte Gutachten zum Bedarf an Realschulen geht von einem Zuwachs an Schülerinnen und Schülern bis zum Jahr 2035 von 7 % aus. eben diesem Zuwachs zeigt das Gutachten auf, dass rund 600 Schülerinnen und Schüler mehr aus der Stadt in Schulen der Landkreise, vor allem in den Landkreis Aichach-Friedberg, gehen, als aus den Landkreisen nach Augsburg einpendeln.

Das Gutachten empfiehlt, für die Abdeckung des Bevölkerungszuwachses und des bedarfsgerechten Realschulangebotes in der Stadt Augsburg, eine neue Realschule mit sechs Zügen im Augsburger Osten. Diese Planung ist mit dem Landkreis Aichach-Friedberg abgestimmt.

„Startschuss für eine neue zusätzliche staatliche Realschule im Stadtgebiet Augsburg! Alle interessierten Schülerinnen und Schülern können in Zukunft wohnortnah eine weiterführende Realschule besuchen. Kurze Schulwege sind ein großer Vorteil für alle Schülerinnen und Schüler, die Eltern aber auch die Lehrkräfte. Mit der Neugründung unterstützen wir unsere Kinder und Jugendlichen mit einer guten und ortsnahen Ausbildung für ihren Start ins Berufsleben und für die schulische Weiterbildung. Investitionen in Bildung sind starke Investitionen in die Zukunft unseres Landes – rund ein Drittel des gesamten Haushaltsvolumens des Freistaats fließt aus diesem Grund in die Bildung“, betont Finanz- und Heimatminister Albert Füracker anlässlich der Zustimmung zur Errichtung einer weiteren staatlichen Realschule in Augsburg.

Sowohl Finanzministerium als auch Kultusministerium haben dem entsprechenden Antrag der Stadt Augsburg zugestimmt und untermauern mit der Entscheidung ihren Einsatz für wohnortnahe Schulbildung. Nach den Prognosen zum Schülerpotential und dem Bevölkerungswachstum in den nächsten Jahren wird die Zahl der Realschülerinnen und Realschüler im Stadtgebiet deutlich ansteigen. Mit der Neugründung wird keine der umliegenden Realschulen im Bestand gefährdet. Vielmehr bringt die neue und nunmehr dritte staatliche Realschule den gewünschten Entlastungseffekt, da die bestehenden umliegenden Realschulen an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt sind oder räumlich nicht mehr erweitert werden können. Im Stadtgebiet Augsburg gibt es bislang neben zwei staatlichen und einer städtischen Realschule auch fünf Realschulen in privater beziehungsweise kirchlicher Trägerschaft.

Mit Vorliegen der schulaufsichtlichen Genehmigung ist der Weg frei, die nächsten konkrete Schritte von Seiten der Stadt Augsburg einzuleiten: hierzu zählen bauplanungsrechtliche Aufgabenstellungen, ausreichend Grundstücksverfügbarkeiten, schulaufsichtliche Genehmigung, für die ein Raumprogramm mit Ganztag und Lernhaus-Konzeption eingereicht wird, und nötige Finanzierungen in städtischen Haushalten.

Die staatliche Investitionsförderung von öffentlichen Schulen und Kindertageseinrichtungen nimmt im kommunalen Finanzausgleich einen hohen Stellenwert ein und trägt wesentlich dazu bei, dass diese Gebäude im notwendigen Umfang bereitgestellt werden können. Die Fördermittel für den kommunalen Hochbau sind Bestandteil des unverändert kommunalfreundlichen bayerischen Staatshaushalts. Für die Förderung des kommunalen Hochbaus stehen in diesem Jahr insgesamt rund eine Milliarde Euro zur Verfügung.

Kultusminister Michael Piazolo: „Eine neue Schule ist immer ein Gewinn, allen voran für die jungen Menschen vor Ort. Ich freue mich sehr, dass wir mit einer neuen staatlichen Realschule in Augsburg ein weiteres attraktives Bildungsangebot schaffen. Damit kommen wir der großen Nachfrage gerade in der Stadt Augsburg nach, gleichzeitig sichern wir langfristig qualitativ hochwertige Bildungsgänge. Die Realschule ist ein Erfolgsmodell! Sie bildet eine sehr gute Grundlage für eine hochwertige Berufsausbildung sowie für einen weiteren schulischen Lebensweg! Das ist gerade in Zeiten des Fachkräftemangels von besonderer Bedeutung. Mit der Neugründung bleiben wir unserem Credo treu: Bildungsinvestitionen sind Zukunftsinvestitionen!“