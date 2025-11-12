Newsletter
Augsburg: Betrunkener Fahrer flüchtet nach Unfall auf Supermarktparkplatz und wird gefasst
Polizei & Co
Augsburg: Betrunkener Fahrer flüchtet nach Unfall auf Supermarktparkplatz und wird gefasst

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag, den 11. November 2025, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einem Supermarktparkplatz in der Reichenberger Straße in Augsburg. Ein unbekannter Autofahrer touchierte gegen 14:45 Uhr einen Opel Zafira. Der Fahrer des Opels, ein 61-jähriger Mann, wurde vom Unfallverursacher angesprochen, der ihm einen Geldbetrag anbot. Der Opelfahrer lehnte jedoch ab und informierte die Polizei. Der unbekannte Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern.

Unfallverursacher in der Nähe gefunden

Im Zuge der polizeilichen Ermittlungen konnte ein 46-jähriger Mann als Unfallverursacher identifiziert werden. Eine Polizeistreife entdeckte ihn in der Nähe des Unfallorts. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von über 2,1 Promille.

Polizei leitet Ermittlungen ein

Die Beamten stoppten die Weiterfahrt des 46-Jährigen, ordneten eine Blutentnahme an und beschlagnahmten dessen Führerschein. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt. Der Mann besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel