Augsburger Dialogabend lädt zu Gesprächen über Heimat ein

Am Sonntag, 15. November 2026, sind Augsburgerinnen und Augsburger zu Gesprächen über Heimat, Zugehörigkeit und Ankommen eingeladen. Das „Große Gespräch“ findet im Café Tür an Tür in der Wertachstraße 29 statt.

Menschen mit unterschiedlichen Lebensgeschichten, Erfahrungen, Sichtweisen und politischen Haltungen können persönliche Gedanken zu Heimat, Fremdheit, Vertrautheit und Zugehörigkeit teilen. Im Mittelpunkt steht das Zuhören: Das Treffen folgt dem Format „Sprechen & Zuhören“, das vom Verein „Mehr Demokratie“ entworfen wurde. Eine Debatte oder Widerrede ist nicht vorgesehen.

Die Veranstaltung ist überparteilich und ergebnisoffen. Sie gehört zur bundesweiten Reihe „Das Große Gespräch: Heimat“ mit rund 150 Veranstaltungen. Wenn die Teilnehmenden zustimmen, werden zentrale Erkenntnisse anonymisiert dokumentiert und in einer gemeinsamen Gesprächslandkarte zusammengeführt.

Die Ergebnisse sollen am 17. November 2026 in einer öffentlichen Online-Veranstaltung vorgestellt werden. Eine Anmeldung dafür ist unter www.sprechen-und-zuhoeren.org möglich.

Veranstalter sind das Soziokratiezentrum Augsburg, das Forum Flucht und Asyl und das Café Tür an Tür. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Pressemeldung nennt für den Dialog 11 bis 13 Uhr; ein weiterer Veranstaltungsflyer gibt 11 bis 12 Uhr an. Weitere Informationen gibt es unter www.sprechen-und-zuhoeren.org.