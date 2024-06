Augsburger Stadtrat beschließt Selbstverständnis „Friedensstadt“

Wer wollen wir sein und welche Werte liegen unseren Entscheidungen und unserem Handeln zugrunde? Diese Frage beantwortet das „Selbstverständnis Friedensstadt“, welches der Augsburger Stadtrat in seiner heutigen Sitzung mit großer Mehrheit bei einer Gegenstimme beschlossen hat. Die Erklärung ist ein Bekenntnis zu einem friedlichen Miteinander, zu Demokratie und zu Vielfalt. Sie stellt eine Selbstverpflichtung dar, diese Werte auf allen Ebenen zu fördern. Vor dem Hintergrund der zeitgemäßen Weiterentwicklung des historischen Erbes soll dieser Prozess kontinuierlich überprüft, angepasst und fortgeschrieben werden.

Oberbürgermeisterin Eva Weber: „Der Beschluss des Stadtrats unterstreicht die Selbstverpflichtung, das friedliche Zusammenleben in der Stadt auf allen Ebenen zu fördern. In einer vernetzten Welt, in der globale Konflikte auch lokale Auswirkungen haben können, setzt sich Augsburg geschlossen für Menschlichkeit, Empathie, Toleranz und Respekt ein. Ich bin stolz, dass wir gemeinsam gegen Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und jegliche Form von Diskriminierung und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit einstehen und danke allen Beteiligten für ihr Engagement und ihre Unterstützung bei der Umsetzung dieses Beschlusses.“

Das Selbstverständnis Friedensstadt ist in vier Schwerpunkte gegliedert:

Bekenntnis zum friedlichen Miteinander

Bekenntnis zur gesellschaftlichen Vielfalt

Bekenntnis gegen Gewalt und Extremismus

Bekenntnis zu einer wertegeleiteten Sicherheitspolitik

Die Erklärung wird in elf weitere Sprachen übersetzt und auf augsburg.de/friedenteilen sowie auf den weiteren Kanälen der Stadtverwaltung veröffentlicht. Zudem dienen das beschlossene Selbstverständnis und die damit verbundene kommunale Selbstverpflichtung als Basis für weitere, das friedliche Miteinander in unserer Stadtgesellschaft fördernde, Maßnahmen und Projekte.

So wird es beispielsweise Neubürgerinnen und Neubürgern im Rahmen von „Willkommen in Augsburg“ überreicht und wird in den Onboardingprozess für neue Mitarbeitende in der Stadtverwaltung eingebunden.

Bürger identifizieren sich mit Friedensstadt

Augsburg ist Friedensstadt. Die Bürgerinnen und Bürger identifizieren sich mit der Friedensstadt Augsburg. Bei der Bürgerumfrage 2015 wurde dieses Selbstverständnis von den Befragten am zweithäufigsten genannt (35,7 %). Sowohl die Stadtverwaltung als auch Religionsgemeinschaften, Vereine, Initiativen und Privatpersonen tragen durch vielfältige Aktivitäten im sozialen und gesellschaftspolitischen Bereich wie auch im religiös-weltanschaulichen und kulturell-künstlerischen Bereich dazu bei, das Profil und das gelebte Miteinander einer aktiven und lebendigen Friedensstadt nachhaltig zu prägen.

Das Selbstverständnis und das Bekenntnis zur „Friedensstadt Augsburg“ sowie der selbstformulierte Auftrag, das friedliche Miteinander in die Gegenwart zu tragen, basieren auf der Definition als Friedensstadt und dem Augsburger Hohe Friedensfest – dem weltweit einzigartigen Feiertag Augsburgs, der innerhalb der Stadtgeschichte einen ganz besonderen Stellenwert einnimmt.