Die Backstreet Boys kehren 2027 mit ihrer Show „Into The Millennium – Homecoming“ nach München zurück. Die beiden Open-Air-Konzerte finden am 30. und 31. Juli in der Allianz Arena statt.

Sieben Open-Air-Konzerte im Sommer 2027

Insgesamt sind zwischen dem 24. Juni und dem 31. Juli sieben Auftritte in Österreich, Deutschland und der Schweiz geplant. Den Auftakt bilden zwei Konzerte am 24. und 25. Juni im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Danach folgen Auftritte am 9. Juli im Berliner Olympiastadion, am 16. Juli im Züricher Stadion Letzigrund und am 23. Juli im Hamburger Volksparkstadion.

Zum Abschluss tritt die Band zweimal in der Münchner Allianz Arena auf.

26 Songs und Hits aus „Millennium“

Die Backstreet Boys kündigen einen Hitmarathon mit 26 Songs an. Im Mittelpunkt steht ihr fünffach für einen Grammy nominiertes Album „Millennium“ mit Liedern wie „I Want It That Way“ und „Larger Than Life“ sowie weiteren Hits der Band. Die Show soll mit einem besonderen Bühneneinstieg beginnen: Dabei sollen die Musiker auf Surfbrettern aus der Stadiondecke auf die Bühne schweben.

Vorverkauf für die Konzerte

Als Vorgeschichte zur Tour verweist der Veranstalter auf die restlos ausverkaufte Konzertserie der Gruppe in Düsseldorf mit 470.000 Zuschauern. In der Sphere in Las Vegas kamen die Backstreet Boys bei bisher 56 Konzerten auf knapp eine Million Zuschauer. Im Rogers Centre in Toronto wurden rund 500.000 Besucher gezählt.

Der BSB-Army-Presale beginnt in Deutschland, Österreich und der Schweiz am Dienstag, 1. Dezember 2026, um 10 Uhr. In Deutschland starten der PayPal- und der Telekom-Presale am selben Tag um 12 Uhr, in der Schweiz außerdem die Presales von Sunrise, Supercard und TWINT. Die Ticketmaster-Presales beginnen am Mittwoch, 2. Dezember, um 12 Uhr. Der allgemeine Vorverkauf für alle drei Länder startet am Freitag, 4. Dezember 2026, um 12 Uhr.

Mehr zum Thema: Zwei Brände in München: Drei Menschen in Klinik gebracht · Schockanrufe in München: Seniorin verliert sechsstellige Summe