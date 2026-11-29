Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen hat den FC Bayern München Basketball II in der BARMER 2. Basketball Bundesliga mit 115:70 (61:25) besiegt. Vor 1048 Zuschauern in der Stadtberger Sporthalle feierten die Kangaroos damit ihren höchsten Sieg seit ihrer Zugehörigkeit zur PRO B.

Kangaroos legen furiosen Start hin

Die Gastgeber erwischten einen perfekten Beginn und führten schnell mit 14:0. Connor Anderson erzielte dabei bereits zehn Punkte. Die Münchner kamen erst in der fünften Minute zu ihrem ersten Treffer und mussten wegen des Ausfalls von sechs Stammspielern mit einer Siebener-Rotation antreten.

Die BG nutzte ihre personellen Möglichkeiten konsequent. Cheftrainer Emanuel Richter setzte bereits in der ersten Halbzeit alle zwölf Spieler des Spielberichtsbogens ein. Die beste Phase erstreckte sich über das Ende der ersten und den Beginn der zweiten Halbzeit: Leitershofen/Stadtbergen legte einen 27:0-Lauf hin und zog auf 75:25 davon.

Neun Punkte in 15 Sekunden

Im dritten Viertel sorgten Luca Sarnowska, Gael Barman und erneut Sarnowska innerhalb von 15 Sekunden für neun Punkte. Sarnowska traf zunächst nach einem Rebound per Lay-up. Nach dem sofortigen Ballgewinn stopfte Barman den Ball per Dunking in den Korb, ehe Sarnowska beim Einwurf der Bayern dazwischenging und mit der Sirene traf.

Der höchste Vorsprung war beim 103:53 im Schlussviertel erreicht. Milan Miscevic erzielte dabei seine ersten Zweitligapunkte. Die Gäste um den 16-jährigen Aufbauspieler Kemal Buljubasic hielten trotz des klaren Rückstands dagegen.

Für die BG waren Sarnowska mit 22 Punkten und Anderson mit 20 Zählern die erfolgreichsten Werfer. Es folgten Feldrappe (15) und Barman (14). Miscevic kam auf neun Punkte. Bester Werfer der Bayern war Serbenov mit 20 Punkten.

Eckert und Artner feiern Saisondebüt

Joscha Eckert und Josiah Artner gaben nach Verletzungen ihr Saisondebüt. Kapitän Joanic Bacoul fehlte weiterhin wegen einer Handverletzung. BG-Geschäftsführer Wayne Chico Pittman verwies auf die Belastungsverteilung und die Dreierquote von 44 Prozent. Trainer Richter betonte die mannschaftliche Geschlossenheit und hob neben den Debütanten besonders Anderson und Sarnowska hervor.

Durch den Erfolg klettert die Mannschaft aus Stadtbergen auf Tabellenplatz vier. Bereits am Sonntag um 16.30 Uhr steht das Nachholspiel gegen den TV Langen an.