Bei einem Streit unter zwei Hotelgästen in Zusmarshausen soll ein 26-Jähriger ein Küchenmesser bedrohlich vor seinen Körper gehalten haben. Verletzt wurde niemand.

Streit unter Hotelgästen

Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 28. November 2026, gegen 22 Uhr in einem Gasthof. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand gerieten zwei rumänische Hotelgäste in einem Zimmer in Streit. Der 33-Jährige wollte seinen 26-jährigen Zimmerkollegen zur Rede stellen. Anlass war nach Angaben des 33-Jährigen ein Fehlverhalten des stark alkoholisierten Mannes.

Daraufhin soll der 26-Jährige ein Küchenmesser ergriffen und es in bedrohlicher Weise vor seinen Körper gehalten haben. Zu einer Stichbewegung gegen den 33-Jährigen kam es nach aktuellem Ermittlungsstand nicht.

26-Jähriger in Gewahrsam genommen

Die Polizei nahm den 26-Jährigen wegen seiner starken Alkoholisierung von 1,92 Promille und der dadurch erschwerten Kommunikation zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Anschließend wurde er in den Arrest des Polizeipräsidiums Schwaben Nord nach Augsburg gebracht.

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