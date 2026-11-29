Die Polizei hat am Sonntagmorgen in Aichach einen 26-jährigen E-Scooter-Fahrer mit 1,24 Promille Atemalkohol kontrolliert.

Die Beamten stoppten den Mann am 29. November gegen 5 Uhr in der Augsburger Straße. Er war verbotswidrig auf der Fahrbahn unterwegs, obwohl ein Geh- und Radweg vorhanden war. Während der Verkehrskontrolle bemerkten die Polizisten starken Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,24 Promille.

Im Krankenhaus Aichach wurde anschließend eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Fahrer wieder entlassen. Um eine Weiterfahrt zu verhindern, stellten die Beamten seinen E-Scooter sicher.

Der 26-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

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