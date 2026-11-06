Böller beschädigt Zigarettenautomat in Augsburg-Göggingen

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag in Augsburg-Göggingen einen Zigarettenautomaten mit einem Böller beschädigt. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Der Vorfall ereignete sich am 5. November 2026 gegen 13.45 Uhr in der Max-Reger-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen zündeten die Unbekannten den Böller im Automaten. Durch die Detonation wurde das Gerät beschädigt.

Eine eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen die bislang unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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