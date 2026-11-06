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Böller beschädigt Zigarettenautomat in Augsburg-Göggingen

Böller beschädigt Zigarettenautomat in Augsburg-Göggingen
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Zwei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag in Augsburg-Göggingen einen Zigarettenautomaten mit einem Böller beschädigt. Der Sachschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Der Vorfall ereignete sich am 5. November 2026 gegen 13.45 Uhr in der Max-Reger-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen zündeten die Unbekannten den Böller im Automaten. Durch die Detonation wurde das Gerät beschädigt.

Eine eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen die bislang unbekannten Täter.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist Autor bei Presse Augsburg. Sein Schwerpunkt liegt auf aktuellen Polizeimeldungen und Blaulicht-Nachrichten aus Bayern. Er bereitet Meldungen der bayerischen Polizeipräsidien redaktionell für die Veröffentlichung auf Presse Augsburg auf.

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