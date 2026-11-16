Bürgerstiftung Günzburg feiert 20 Jahre und zeichnet Ideen aus

Mehr als 750.000 Euro hat die Bürgerstiftung Landkreis Günzburg seit ihrer Gründung für gemeinnützige Projekte ausgeschüttet. Beim Jubiläumsfestakt wurden außerdem sieben Projekte des Ideenwettbewerbs „Gute Ideen für den Landkreis Günzburg“ ausgezeichnet.

Die Bürgerstiftung feierte ihr 20-jähriges Bestehen am vergangenen Samstag im Panoramasaal des Landratsamtes Günzburg. Eingeladen waren unter anderem Stifter, Förderer, Vertreter aus Politik und Gesellschaft sowie die Preisträger des Ideenwettbewerbs.

Die Stiftung wurde 2006 vom damaligen Landrat Hubert Hafner ins Leben gerufen. 41 Stifter legten damals den Grundstein. Inzwischen zählt die Bürgerstiftung zu den fünf größten Bürgerstiftungen Bayerns.

Förderung für viele Bereiche

Gefördert werden unter anderem Projekte für Jugendliche, Familien, Menschen mit Behinderung und Senioren. Weitere Förderbereiche sind Bildung, Kultur, Umwelt- und Naturschutz, Heimatpflege, Gesundheit, Sport und Forschung.

Zu den bisherigen Förderungen gehört beispielsweise die Anlage von Streuobstwiesen. Auch in Krisensituationen unterstützte die Bürgerstiftung: Während des Ukraine-Kriegs förderte sie den Bustransfer von Kindern zu Willkommensklassen und Sprachkurse für Geflüchtete. Nach dem Juni-Hochwasser 2024 half sie zudem Einrichtungen und Vereinen, die dadurch in Existenznot geraten waren.

Stiftungsratsvorsitzender Daniel Gastl sagte, das Jubiläum sei „ein Anlass zum Feiern und zum Danken“. Die Stiftung lebe von Menschen, die Verantwortung übernähmen, Ideen hätten und andere auch finanziell unterstützten. Landrat Dr. Hans Reichhart bezeichnete sie als wichtige Säule für den Landkreis Günzburg. Dieses Engagement sei gerade heute unverzichtbar.

Sieben Projekte ausgezeichnet

Den ersten Preis des Ideenwettbewerbs erhielt die „FairSchenkOase Günzburg“, die gerettete Lebensmittel mit sozialer Begegnung verbindet. Der zweite Preis ging an das Kunstcafé „Farben der Begegnung“, das Generationen durch gemeinsames kreatives Arbeiten zusammenbringt.

Mit dem dritten Preis wurde „Museum macht Schule“ ausgezeichnet. Studierende entwickeln dabei Kunstvermittlungsangebote für Kinder.

Weitere Preise erhielten das Projekt „KI in der Familie“ mit generationsübergreifenden Informationsveranstaltungen zu Künstlicher Intelligenz, das Gemeinschaftsprojekt „Miteinander. Wachsen. Krumbach“ für ein grüneres und lebendigeres Krumbach sowie der „Demenzsimulator“. Dieser macht Alltagssituationen von Menschen mit Demenz erfahrbar. Einen Anerkennungspreis bekam das Projekt „Ideen für Stadtbild und Jugendkultur“.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom Harfenensemble der Musikschule Günzburg. Für Theatereinlagen sorgte das Neue Theater Burgau.