Am 20. November setzen Freiwillige, Prominente, Politikerinnen und Politiker in ganz Deutschland ein Zeichen fürs Vorlesen. Das Motto des 23. Bundesweiten Vorlesetags lautet „Ich lese vor – Du auch?“.

Die Initiatorinnen – DIE ZEIT, die Stiftung Lesen und die Deutsche Bahn Stiftung – wollen Kinder für Geschichten, Sprache und Bücher begeistern. Mehr als eine Million Teilnehmende erleben gemeinsame Vorlesemomente.

Vorlesestunden an Bahnhöfen und besonderen Orten

Die Deutsche Bahn Stiftung richtet gemeinsam mit Mein_Einkaufsbahnhof in 18 Bahnhöfen Vorlese-Oasen ein. Zu den Vorlesenden gehören unter anderem die Lesebotschafterinnen der Stiftung Lesen Paula Schramm, Julia Kleine und Melanie Raabe sowie Laurence Rupp. DIE ZEIT beteiligt sich mit Vorleseaktionen für Jung und Alt an ihren Standorten in Hamburg und Berlin.

In einer Mainzer Grundschule lesen der Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, Dr. Jörg F. Maas, und der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder gemeinsam vor. Eine weitere Vorlesestunde findet in der Christkindpostfiliale in Engelskirchen statt. Dort engagieren sich Sabine Uehlein, Geschäftsführerin Programme der Stiftung Lesen, und Dr. Thomas Ogilvie, Personalvorstand der DHL Group.

Sportler und Kinderhelden als Lesebotschafter

Auch Sportvereine und bekannte Figuren aus der Kinderunterhaltung beteiligen sich. Beim HSV gibt es eine Vorlesestunde mit Sesamstraßen-Star Elmo und dem Vereinsmaskottchen Dino Hermann. Der 1. FC Kaiserslautern setzt sich am „Betze“ für noch mehr Geschichten ein. In Mainz begeistert der Schiedsrichter, Content Creator und Lesebotschafter Pascal Martin „Qualle“ Kinder und Erwachsene.

Im Deutschen Fußballmuseum beteiligen sich Dortmunds Oberbürgermeister Alexander Kalouti, ZDF-Sportmoderatorin Lili Engels und logo!-Moderator Johannes Holbein. Cheyenne Ochsenknecht liest gemeinsam mit Feuerwehrmann Sam vor. Im Frankfurter Palmengarten wird die Figur Greg aus „Gregs Tagebuch“ von Bestsellerautor und Lesebotschafter Jeff Kinney zum Leben erweckt.

Im Berliner Ensemble wirken unter anderem Santiago Ziesmer und Cathlen Gawlich, die Stimmen von SpongeBob und Sandy, sowie Yvonne Greitzke und Margot Rothweiler, bekannte Stimmen aus „Bibi Blocksberg“, mit.

Politik und Ehrenamt setzen Zeichen

Aus Bund, Ländern und Kommunen beteiligen sich ebenfalls zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter. Genannt werden unter anderem Sven Teuber, Minister für Kommunen, Bauen, Wohnen und Kultur des Landes Rheinland-Pfalz und Präsident der Kulturministerkonferenz, der Thüringer Minister für Bildung, Wissenschaft und Kultur Christian Tischner sowie Natalie Pawlik, Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration.

Auch Bundesbildungsministerin Karin Prien, der Vizepräsident des Deutschen Bundestages Bodo Ramelow und Bundesminister Alois Rainer lesen Kindern vor. Rainer ist zudem Schirmherr des Bundesweiten Vorlesetags.

Vorleseaktionen gibt es in Kitas, Schulen, Bibliotheken, Buchhandlungen, Kinos und Theatern. Geschichten werden aber auch im Zentralen Klärwerk der Stadt Flensburg, in der Dresdner Frauenkirche, bei der Feuerwehr Dessau und im Ausbildungszentrum der Bundespolizei in Bamberg vorgelesen. Vorlesen stärkt Sprache, Konzentration und Kreativität und legt die Grundlage für das Lesen.

Digitales Vorlesefest für Kinder zu Hause

Für Kinder, die an keiner Veranstaltung vor Ort teilnehmen können, gibt es ein Digitales Vorlesefest. Die Videos sind auf der Website des Bundesweiten Vorlesetags abrufbar. Mit dabei sind unter anderem Schauspieler Leonard Conrads, Wildhüter, Naturschützer und Umweltaktivist Valentin Grüner, Zehnkämpfer Niklas Kaul, Pascal Martin „Qualle“ sowie die Sesamstraßen-Stars Elmo und Bert.