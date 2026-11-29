In der Debatte um die Rente rufen Vertreter von CSU und SPD die schwarz-rote Koalition zu einer Einigung auf. „Wir brauchen einen Kompromiss, der einerseits die Vorschläge der Rentenkommission weitgehend aufgreift und andererseits die Sorgen und Ängste der Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, berücksichtigt“, sagte der CSU-Fraktionsvorsitzende im Bayerischen Landtag, Klaus Holetschek, dem „Tagesspiegel“ (Sonntagsausgabe).

Diese Aufgabe zu lösen, sei „der Kern unseres politischen Handelns.“ Die Bundesregierung benötige „eine klare gemeinsame Linie und Kommunikation“, so der CSU-Politiker weiter.

Er warf der SPD eine „Kehrtwende in der Rentendebatte“ vor. Der nicht abgestimmte Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD), die Rente nach 45 Beitragsjahren im Grundsatz beizubehalten, sei „kein Beitrag zu einer Generationsgerechtigkeit“, sondern das Gegenteil: „Er belastet die junge Generation und widerspricht dem Gedanken von Stabilität und Nachhaltigkeit, die wir bei der Rentenreform brauchen“, sagte Holetschek.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner mahnte ebenso zu einem Kompromiss. „Wir in der SPD und die Kollegen in der CDU/CSU wissen, dass wir uns verständigen müssen. Die Menschen wollen, dass das Thema Rente geklärt wird – am besten noch in diesem Jahr“, sagte er. Nun noch zwei weitere Monate zu warten, führe inhaltlich kaum weiter. „Die Koalition muss sich einigen“, so der SPD-Politiker weiter. Nach den „vermurksten Debatten um den Haushalt“ brauche das Land nun einen vernünftigen Renten-Kompromiss. „Die Koalition muss zum neuen Jahr endlich in ruhigeres Fahrwasser kommen“, so Stegner.

Er nannte Schweitzers Gesetzentwurf „eine gute Grundlage für einen Kompromiss mit der Union“. Die „teils schrille Kritik von CDU-Politikern“ an dem Gesetzentwurf des Arbeitsministers „scheint mir Theater zu sein“, sagte Stegner dem „Tagesspiegel“. Auch die Unions-Kollegen wüssten, „dass das einseitige Ausspielen von Jung und Alt in der Bevölkerung nicht vermittelbar ist.“

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