Der FC Bayern München stattet Talent Frans Krätzig mit Langfrist-Vertrag aus

Der FC Bayern hat den 20-jährigen Defensivspieler Frans Krätzig mit einem Lizenzspielervertrag bis zum 30. Juni 2027 ausgestattet.

Der gebürtige Nürnberger kam vor sechs Jahren aus dem Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg zu den Junioren des deutschen Rekordmeisters und schaffte über die zweite Mannschaft den Sprung vom FC Bayern Campus zu den Profis, für die er beim 7:0 gegen den VfL Bochum Ende September sein Bundesligadebüt feiern konnte.

Jan-Christian Dreesen, Vorstandsvorsitzender: „Wir freuen uns sehr, dass Frans Krätzig bei uns seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Er ist ein wunderbares Beispiel, wie wir auch künftig Talente beim FC Bayern entwickeln und idealerweise in unsere Profimannschaft integrieren wollen. Aufgrund seiner konstant guten Leistungen in den vergangenen Wochen und Monaten war für uns völlig klar, dass wir ihn langfristig an den FC Bayern binden wollen.“

Christoph Freund, Sportdirektor des FC Bayern: „Wir sind sehr glücklich, dass Frans nun mindestens weitere vier Jahre bei uns bleibt. Er ist eines der ersten Talente, die 2017 am damals ganz neuen FC Bayern Campus gestartet sind – und ein Beleg, dass sich konsequente Arbeit auszahlt. Frans ist ein sehr spielintelligenter Junge, er hat einen starken linken Fuß, ist auf mehreren Positionen einsetzbar und einfach ein richtig guter, positiver Typ. Spieler wie er sind Vorbilder, wie man sich in jungen Jahren beim FC Bayern bis zu den Profis durchsetzen kann. Wir freuen uns auf seine nächsten Schritte bei uns.“

Frans Krätzig: „Das ist eine unbeschreibliche Ehre, ich bin sehr stolz. Der FC Bayern ist einer der besten Vereine der Welt. Ich bin allen dankbar für das Vertrauen und die Möglichkeit und werde versuchen, immer mein Bestes zu geben. Das ist jetzt nur der Startpunkt, ich muss weiter hart an mir arbeiten.“

Frans Krätzig empfahl sich beim FC Bayern mit konstanten Leistungen im Juniorenbereich, so dass er ab der Saison 2022/23 fester Bestandteil der zweiten Mannschaft wurde. In 34 Spielen gelangen ihm zwei Tore. Auf der Asienreise der Profis sorgte er in diesem Sommer dann für Aufsehen, als er zum krönenden Abschluss beim „Audi Football Summit“ in Singapur den spektakulären 4:3-Siegtreffer gegen den FC Liverpool erzielte. Krätzig wurde zum Spieler des Spiels gewählt.