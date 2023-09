Der Outdoor Whirlpool Infinitas The Grand von Spa Natural im Test

Anzeige | Mit der Eigenmarke „Infinitas“ bietet das Unternehmen Spa Natural aus Hilden bei Düsseldorf hochwertige Whirlpools zum fairen Preis. Wir haben uns das aktuell meistverkaufte Modell „The Grand“ aus der Design-Serie etwas näher für Sie angesehen.

Grundsätzliche Vorteile eines eigenen Whirlpools

Viele Menschen halten private Pools für ein reines Luxusgut. Tatsächlich erhält man damit jedoch nicht nur Komfort und Wellness, sondern auch eine praktische Möglichkeit, das eigene Wohlbefinden zu verbessern.

Entspannung und Erholung sind etwas, was in einer so schnelllebigen Zeit, die von einer Vielzahl an beruflichen und privaten Verpflichtungen geprägt ist, schnell in Vergessenheit geraten. Dabei ist es so wichtig, einfach einmal zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Mit einem eigenen Whirlpool muss man nicht mehr zur nächsten Therme fahren, um zu relaxen – man spart sich die Fahrtzeit und kann es sich einfach zu Hause gut gehen lassen.

1 von 9

Des Weiteren kann ein eigener Whirlpool genau dort genutzt werden, wo man es möchte. Ein Outdoor-Whirlpool ist somit ideal für den eigenen Außenbereich wie zum Beispiel dem Garten oder die Terrasse, aber selbstverständlich können die Modelle auch Indoor genutzt werden, wenn die baulichen Voraussetzungen dafür geeignet sind.

Viele machen sich auch Sorgen über die Hygiene in öffentlichen Thermen. Es widerstrebt ihnen, sich mit wildfremden Menschen einen Pool teilen zu müssen. Mit einem eigenen Pool stellt sich diese Frage nicht. Hier genießt man maximale Privatsphäre und verbringt nur mit den Menschen Zeit, mit denen man es auch möchte.

Damit sich der eigene Whirlpool auch positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden auswirken kann, sollte man auf ein Modell mit gesundheitsfördernden Features setzen. Dazu gehören zahlreiche Therapien und Massagedüsen.

Wer darüber hinaus noch Wert auf ein exklusives Design legt und den Whirlpool auch als eine Art Minipool – zum Beispiel zum Plantschen für Kinder verwenden möchte – sollte sich das Modell „The Grand“ aus der Design-Serie näher ansehen – oder auch Probesitzen und Baden in einer der größten Whirlpool-Austellungen Europas bei Spa Natural in Hilden bei Düsseldorf – oder ganz neu auch in Edingen-Neckarhausen bei Heidelberg.

Whirlpools Probesitzen - bei Spa Natural kein Problem 1 von 4

Was macht den Outdoor Whirlpool Infinitas The Grand aus?

Der Whirlpool ist sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet und bietet mit seinen Abmessungen von 222 x 213 cm extrem viel Platz. Insgesamt verfügt er über 6 Plätze, wovon 2 auch als Liegeplätze verwendet werden können und bietet ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Da man sich im Fußraum mit den Beinen einkeilen kann, entsteht auch kein Auftrieb – ein entscheidender Vorteil vor allem für leichtere Menschen, die hier in anderen Pools oft nicht richtig zur Entspannung finden.

Für Kinder ist dieses Modell ebenso gut geeignet: Sie können in dem Pool herumtollen, ohne über Lehnen oder Sitzschalen zu stolpern. Das reduziert die Verletzungsgefahr ungemein und der Whirlpool wird so zu einer Art „Mini Pool“, der auch im Sommer bei reduzierter Wassertemperatur richtig viel Spaß macht.

Sowohl Technik als auch Qualität überzeugen bei diesem Produkt. Die Poolschale wird aus mehrlagigem Acryl (Aristech) gefertigt und ist mit einer antibakteriellen Beschichtung versehen. Zudem ist ein System integriert, das die Wasseraufbereitung übernehmen kann.

Auch nachts ein echter Hingucker 1 von 8

Damit das Produkt im Winter keinen Schaden nimmt, ist ein Frostwächter integriert. Zudem ist für eine hervorragende Isolation gesorgt: Die dicke 12 cm Infinitas Nordic Cap-Thermoabdeckung (besonders wichtig, denn der höchste Wärmeverlust erfolgt nach oben) sowie eine Wand- und Wannenisolierung sorgen für möglichst wenig Wärmeverlust und damit niedrigen Energiekosten. Auch der Anschluss einer optional erhältlichen Wärmepumpe ist schnell und einfach möglich. So können die Energiekosten noch mal zusätzlich deutlich reduziert werden. Die Steuerung des Pools kommt vom Premiumhersteller Balboa inkl. Farb-Touchscreen und lässt keine Wünsche offen.

Auch bei den Extras wird beim „Grand“ nicht gespart:

LED Farblichttherapie (Chromotherapie)

Hydrotherapie

Beleuchteter Wasserfall

Designer Düsen aus Edelstahl

Ultraschall Triggerballs (optional)

Swarowksi Glashalter (optional)

Infinitas Soundsystem Bluetooth (optional)

Wifi Anbindung zur weltweiten Fernsteuerung des Pools (optional)

Komfort und Entspannung mit dem Whirlpool Infinitas The Grand

Neben einer Zirkulationspumpe mit 0,25 PS ist auch eine leistungsstarke 3PS Massagepumpe verbaut. Die Heizung hat eine Leistung von 3KW.

Die insgesamt 48 Düsen des Pools sind hochwertig verarbeitet und gut in ihrer Leistung. Sie bestehen aus langlebigem Edelstahl und sorgen für besonders entspannte Momente. Damit sich Nutzer vollkommen treiben lassen können, arbeiten die Düsen und Pumpen mit einer besonders geringen Lautstärke.

Damit das Wellness-Erlebnis im eigenen Außenbereich perfekt wird, bietet der Outdoor Whirlpool Infinitas The Grand noch zwei Therapien: eine Farblichttherapie und eine Hydrotherapie. Dadurch können Gleichgewicht und Mobilität optimiert und Muskeln gestärkt werden. Dank der Chromotherapie, wie die Farbtherapie noch genannt wird, nimmt der Körper verschiedene Farben auf, was die Stimmung und die Gesundheit verbessern kann.

Maximale Hygiene: System zur chlorfreien Wasseraufbereitung

Hygiene ist immer ein wichtiges Thema, wenn es um den Kauf eines Pools geht. Deswegen setzt der Hersteller des Outdoor Whirlpools Infinitas The Grand auf eine chlorfreie Wasseraufbereitung. Anstelle von Chemie, die dem Körper schaden kann, kommt eine Ionentechnologie zum Einsatz. Außerdem verfügt der Pool über einen UV Sterilisator und eine Ozon-Desinfektion.

Bei intensivem Gebrauch des Pools durch viele Personen ist aber auch eine Pooldesinfektion mit Chlor, Brom oder auch Aktivsauerstoff problemlos möglich – somit stehen dem Käufer alle Wege offen.

Fazit

Der Outdoor Whirlpool Infinitas The Grand überzeugt hinsichtlich Qualität, Funktion und Optik. Er bietet maximalen Komfort und Luxus und wirkt sich dank der Therapie-Programme und Massagedüsen sehr positiv auf das Wohlbefinden aus. Hier ist Entspannung vorprogrammiert. Dazu kommen des reduzierte und moderne Design sowie die Vielseitigkeit, da er sich auch gut als Mini-Pool eignet. Und auch der Preis kann sich sehen lassen: Aktuell gibt es den Grand zum Sonderpreis ab 12.990 € (statt 15.990 €) bei Spa Natural. Und wem auch 4 Plätze reichen, sollte sich unbedingt den kleinen Bruder „The Elegance“ ansehen.