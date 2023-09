Die Gersthofer Kirchweih findet auch dieses Jahr auf dem Rathausplatz statt

Die Gersthofer Kirchweih wird in diesem Jahr vom 6. bis 15.10.2023 auf dem Rathausplatz stattfinden.

Aufgrund der aktuellen Situation wird es leider kein großes Festzelt geben und das Angebot wird reduziert sein. Dennoch wird es genügend Platz geben, um gemeinsam zu lachen, zu feiern und zusammenzukommen. Im Steinkers Almdorf können die Gäste Getränke, Musik und viele kulinarische Köstlichkeiten genießen. Süßwarenstände, Crepes, ein Kinderkarussell, ein Trampolin, der Greifer und vieles mehr sorgen für Spaß und gute Unterhaltung auf dem Rathausplatz.

Zu den weiteren Highlights gehören ein großes Feuerwerk am Samstag, den 7.10.2023, um 21 Uhr, eine große Fahrzeugausstellung des Vereins American Car Friends Augsburg am 8.10.2023, der Tag der Vereine mit Vereinsbingo am 10.10.2023 sowie eine Oldtimer-Ausstellung am 15.10.2023 mit einer Prämierung der schönsten Fahrzeuge. Von einem Weißwurstfrühstück am 8.10. bis zur Après-Ski-Party mit DJ Franky wird für gute Stimmung gesorgt. Am traditionellen Kinder-Nachmittag am Mittwoch, den 11.10.2023, gibt es reduzierte Preise, eine Kinder-Schnitzeljagd mit tollen Gewinnen, kostenloses Kinderbasteln und Kinderschminken durch das Jugendzentrum Gersthofen sowie den Besuch des Maskottchens.

Fassanstich am 06. Oktober

Die Gersthofer Kirchweih wird am 6.10.2023 um 17.30 Uhr mit einer ökumenischen Andacht eröffnet, bei der Pfarrer Markus Dörre und Dekan Frank Kreiselmeier anwesend sein werden. Um 18.00 Uhr wird dann der Fassanstich von Schirmherr und Erstem Bürgermeister Michael Wörle im Steinkers Almdorf stattfinden, begleitet von der Stadtkapelle Gersthofen. „Ich bin froh, dass wir erneut die Möglichkeit haben, auf dem Rathausplatz in Gersthofen zusammenzukommen, Spaß zu haben und uns auszutauschen. Die Stadtverwaltung arbeitet derzeit intensiv daran, dass wir im nächsten Jahr Bürgerinnen und Bürger aus Gersthofen und Gäste aus der Umgebung auf dem neuen Festplatz nördlich der Thyssenstraße zur Kirchweih 2024 mit einem großen Bierzelt und verschiedenen Fahrgeschäften begrüßen können“, sagt Michael Wörle, Erster Bürgermeister.