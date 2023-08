Die Rockfabrik Augsburg schlägt an anderem Standort ein neues Kapitel auf

Die Rockfabrik hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 1986 in der Riedingerstraße als einer der führenden Namen im bayerischen Nachtleben etabliert. Das einzigartige Erlebnis, das dieser Ort über 37 Jahre hinweg geboten hat, wird ab September in der Piccardstraße 6A fortgesetzt und erstrahlt wie ein Phönix aus der Asche in neuem Glanz. Der neue Standort ist jedoch im Augsburger Nachtleben schon lange eine bekannte Institution. Hier war in den 90ern der legendäre „Pleasure Dome“ beheimatet und zuletzt der „Cube Club“, jetzt findet die Rockfabrik hier ihren neuen Standort.

Es mag zunächst unmöglich klingen, aber aus dem Cube wird die RoFa! Keine Anwohner und eine Lage außerhalb des Wohngebiets ermöglichen weiterhin einen großzügigen Parkplatz und zwei separate Floors. Diese können entweder eigenständig oder gemeinsam als „All Areas“ genutzt werden, dank separater Eingänge. Der Mainfloor ist komplett in Schwarz gehalten und beeindruckt mit einer hochwertigen Sound- und Lichtanlage. Der 2nd Floor hingegen hat einen eher undergroundigen Charakter mit Rockabilly- und Retro-Flair. Neu hinzukommen eine überdachte Raucherterrasse und ein großer Außenbereich – einem geplanten Biergartenbetrieb steht also nichts im Wege. Zukünftig sind für beide Clubs, wie in guten alten Zeiten, Live-Konzerte geplant!

Während der kurzen Schließungsphase konnte der altbekannte RoFa-Charme noch nicht vollständig etabliert werden und die Räumlichkeiten befinden sich noch im Prozess der Neugestaltung. Es wird fleißig daran gearbeitet, das Vorhandene zu erweitern oder umzugestalten. Die Veränderungen werden in den kommenden Wochen nach und nach umgesetzt, jedes Wochenende soll es etwas Neues zu entdecken geben.

Altbewährtes an neuem Ort

Die musikalische Ausrichtung bleibt vielfältig und abwechslungsreich, von undergroundigen Genres bis hin zu chartigem Pop und Rock! Metal, Gothic und Punk treffen auf den Sound der 80er und 90er Jahre sowie auf queeren Pop, Dance und Techno.

„Großer Dank gilt hier dem treuen Stammpublikum, dass der RoFa über die Jahre die Treue gehalten hat und die jetzt endlich wieder eine „Heimat“ bekommt. Die Resonanz der Medien und die Kommentare in den sozialen Netzwerken hatten hier bisher selten gesehenes Feedback hervorgerufen! Ein besonderer Dank gebührt auch unserem neuen Partner Leo Dietz. Der unermüdliche Einsatz und die Unterstützung haben dazu beigetragen, eine Neueröffnung der Rockfabrik auf die Beine zu stellen. Seine Expertise und sein Engagement sind unersetzlich – wir sind stolz darauf, ihn an unserer Seite zu wissen.“, so das Team der Rockfabrik in einer Mitteilung.

Anfang September geht es wieder los

Am Freitag, den 08. September, ist es dann so weit: Die Pforten in der Piccardstraße 6a, 86159 Augsburg, nahe der Messe Augsburg / Univiertel öffnen sich zum ersten Mal. Augsburgs härtester Partysound ist zurück! Den Auftakt macht das altbewährte Freitagsprogramm mit einer Vielfalt an Alternative Rock, Punk und Metal. Auf dem zweiten Floor werden die Augsburger Lokalhelden „Label Z“ und „Grumpy Old Men“ mit ihrer Live-Musik das Programm abrunden.

Die Lovepop, eine queere Partyreihe, steht für Vielfalt und Offenheit. Hier ist jeder willkommen, unabhängig von Herkunft, Aussehen, Alter oder sexueller Orientierung. Die Lovepop wird am zweiten Tag (09.09.23) in den neuen Räumlichkeiten der Rockfabrik stattfinden. Diese Partyreihe ist eine der ältesten in Augsburg und findet regelmäßig in der Rockfabrik statt. Auf dem zweiten Floor wird es an diesem Abend elektronische Musik geben, präsentiert von den befreundeten Technocrews „Charlie & die Ravefabrik“ und „Simon Says“. Wir freuen uns darauf, unsere Gäste in unserem neuen Wohnzimmer willkommen zu heißen und den Spirit der Rockmusik und alternativen Partykultur zu feiern.