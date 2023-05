Drastischer Anstieg beim Krankenstand im Raum Augsburg

Im dritten Pandemiejahr 2022 haben sich sehr viel mehr AOK-versicherte Beschäftigte im Raum Augsburg krankgemeldet als 2021. Das zeigt die aktuelle Auswertung der AOK Bayern zum Krankenstand für 2022.

„Im Vergleich zum Vorjahr kletterte der Krankenstand in Augsburg um 1,4 Prozentpunkte auf 5,9 Prozent“, erläutert Alfred Heigl, Direktor von der AOK in Augsburg. Auch im Landkreis Augsburg 6,1 Prozent (+1,4%) und im Landkreis Aichach-Friedberg 5,7 Prozent (+1,2%) stieg der Krankenstand an. Damit liegen die AOK-versicherten Berufstätigen in Augsburg unter dem bayerischen Durchschnitt von 6,1 Prozent. Der Regierungsbezirk Schwaben weist mit einem Krankenstand von 6,1 Prozent im Jahr 2022 einen gleichen Wert auf als der Freistaat.

Versicherte waren öfter und länger krank

Die Gesamtzahl der Krankmeldungen stieg im Stadtgebiet im Vergleich zum Vorjahr um 62,5 Prozent, im Landkreis Augsburg um 62,8 Prozent und im Wittelsbacher Land um 58,6 Prozent. Die durchschnittliche Dauer der Erkrankungen je Mitglied hat sich ebenfalls um 30,9 Prozent auf 21,6 Tage erhöht (Landkreis Augsburg: 28,1 Prozent/22,2 Tage | Aichach-Friedberg: 27,6 Prozent/20,9 Tage). Zum Vergleich: Insgesamt waren im Freistaat die AOK-versicherten Beschäftigen durchschnittlich 22,2 Kalendertage krank.

Hauptkrankheitsursache waren Atemwegserkrankungen

Atemwegserkrankungen verursachten 2022 in Bayern die meisten Krankmeldungen (86,4 Krankmeldungen je 100 Versichertenjahre). 2021 lag der Wert noch bei 31,6. „In Augsburg entfielen im vergangenen Jahr 83,3 Krankmeldungen je 100 AOK-versicherte Berufstätige auf Atemwegserkrankungen gegenüber 31,5 im Jahr 2021“, so Alfred Heigl.

Im dritten Pandemiejahr 2022 gab es in Augsburg 16,9 Arbeitsunfähigkeitsfälle mit der gesicherten Diagnose COVID-19 – gegenüber 4,4 Arbeitsunfähigkeitsfällen 2021 und 2,0 im Jahr 2020. Im Landkreis Augsburg wurden 20,3 Arbeitsunfähigkeitsfälle, im Landkreis Aichach-Friedberg 22,4 mit der gesicherten Diagnose COVID-19 festgestellt, auch hier war ein deutlicher Anstieg zu veerbuchen.

Bayernweit gingen auch die Muskelskelett-Erkrankungen nach oben und belegten mit 35,5 Krankmeldungen je 100 Versichertenjahre den zweiten Platz (2021: 31,7). In der Region Augsburg ergibt sich ein ähnliches Bild: Die Zahl der Krankmeldungen je 100 AOK-stieg klar an.

Betrachtet man die Dauer der jeweiligen Erkrankung, so verursachen Muskel- und Skeletterkrankungen in Augsburger Raum von allen Krankheitsarten weiterhin die meisten Ausfalltage.