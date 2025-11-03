Newsletter
Polizei & Co
Einbruch in Werkstatt in Finningen: Täter stehlen Bauteile und Maschinen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Zwischen Sonntag, dem 2. November 2025, um 15:00 Uhr und Montag, dem 3. November 2025, um 05:45 Uhr, brachen ein oder mehrere bisher unbekannte Täter gewaltsam in eine Werkstatt in der Ziegeleistraße in Finningen ein.

Diebstahl von Bauteilen und Maschinen

Die Eindringlinge entwendeten mehrere Bauteile und Maschinen, wodurch ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich entstand. Die Ermittlungen laufen aktuell auf Hochtouren.

Kriminalpolizei Dillingen sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Dillingen untersucht diesen besonders schweren Fall des Einbruchs und nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.

