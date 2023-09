Eines der ersten Waisenhäuser in Europa – Zwei Augsburger Stiftungen feiern mit gemeinsamer Veranstaltungsreihe

Es war im Jahr 1572 eines der Ersten in Europa: das Augsburger Waisenhaus in der Becken-Gasse (der heutigen Bäckergasse). Am 2. Oktober 1572 genehmigte der Rat der Stadt Augsburg den Almosenherren die Einrichtung eines Hauses für die Waisen der Stadt Augsburg, das damit eine der ersten großen Stiftungen in der Augsburger Sozialtradition ist.

Nachdem die Pandemie für 2022 noch nicht wieder erlaubte, größere Feste mit genügend Vorlauf zu planen, feiern die beiden Nachfolgerinnen, das Evangelische Kinder- und Jugendhilfezentrum (evki) der Stiftung Evangelisches Waisenhaus und Klauckehaus Augsburg und die St. Gregor Kinder-, Jugend- und Familienhilfe der Katholischen Waisen- und Armenkinderhaus-Stiftung Augsburg, das Jubiläum nun mit einem „Plus“ und einer Reihe von Veranstaltungen für klein und groß.

Das Jubiläumsjahr 450plus startet am 1. Oktober 2023 mit einem ökumenischen Festgottesdienst der beiden Waisenhaus-Stiftungen in der Kirche Evangelisch Heilig Kreuz, zu dem auch die Augsburger Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind. Es folgt am 3. Mai 2024 ein gemeinsames Fest der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beider Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtungen. Höhepunkt und Abschluss von 450plus ist am 8. Juni 2024 das große Straßenfest für Kinder, Jugendliche und Familien auf dem Augsburger Moritzplatz mit Überraschungsgästen, Musik, Spielaktionen, Essen und Getränken und Informationen aus mehreren Epochen. Alle kleinen und großen Augsburgerinnen und Augsburger sind herzlich willkommen mitzufeiern.