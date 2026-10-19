ESN ruft Proteinriegel wegen Kunststoff-Fremdkörper zurück

ESN ruft eine Charge des 45-Gramm-Proteinriegels „Designer Protein Bar Dark Chocolate Salted Almond“ zurück. In einzelnen Riegeln wurde ein harter, transparenter Kunststoff-Fremdkörper gefunden.

Betroffen ist die Charge L3226505-11 mit dem Datum 13.04.2027. Das Produkt war in Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen im Handel.

Der Fremdkörper ist etwa so groß wie die enthaltenen Mandelstückchen. Nach Angaben des Unternehmens ist ein Eintrag während der Produktion nach aktuellem Kenntnisstand unwahrscheinlich. Ein Eintrag entlang der Lieferkette kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Da sich betroffene Riegel innerhalb der Charge nicht sicher eingrenzen lassen, wird die gesamte genannte Charge zurückgerufen. Andere Chargen des Produkts und weitere ESN-Produkte sind nach aktuellem Stand nicht betroffen.

Verbraucher sollten betroffene Riegel nicht verzehren und nicht weitergeben. Beim Verzehr kann eine Verletzungsgefahr, etwa durch das Verschlucken des Fremdkörpers, nicht ausgeschlossen werden. Für Rückfragen steht das Unternehmen unter service@esn.com zur Verfügung.