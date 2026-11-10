EuroCup: Ulm gastiert zum Hinrundenabschluss in Rom

Zum Abschluss der EuroCup-Hinrunde gastiert ratiopharm ulm bei Roma Basketball. Das Auswärtsspiel in der italienischen Hauptstadt beginnt um 20 Uhr und kann für die Ausgangslage in der Rückrunde richtungsweisend werden.

Nach sechs Spieltagen steht die Mannschaft von Cheftrainer Ty Harrelson in Gruppe D bei drei Siegen und drei Niederlagen auf Rang vier. Gegen die derzeit schlechter platzierten Teams gewann Ulm bislang alle Partien. Gegen die drei besser platzierten Mannschaften blieb das Team dagegen ohne Erfolg.

„Es ist ein sehr wichtiges Auswärtsspiel für uns. Rom hat ein sehr talentiertes Aufgebot mit einigen ehemaligen NBA-Spielern und ist zudem sehr offensivstark. Demnach liegt unser gesamter Fokus wieder auf der Defensive“, sagt Harrelson. In der Vorbereitung habe sich Ulm bereits gut gegen Rom geschlagen. Nun gehe es darum, die notwendigen Anpassungen vorzunehmen, um im EuroCup erfolgreich zu sein.

Viele Ballverluste auf beiden Seiten

Ein Schwerpunkt dürfte der Umgang mit dem Ball werden. Ulm kommt im Schnitt auf 16,3 Ballverluste pro Partie und weist damit den höchsten Wert in Gruppe D auf. Roma folgt mit 16 Turnovern direkt dahinter.

Einen Vorteil hat ratiopharm ulm bei den erzwungenen Ballverlusten: Die Ulmer verbuchen durchschnittlich 8,8 Steals pro Spiel und damit den dritthöchsten Wert im Wettbewerb. Rom kommt auf 5,5 Steals.

Roms offensive Qualität

Roma Basketball hat nach sechs Spieltagen zwei Siege und vier Niederlagen auf dem Konto, musste sich dabei aber mehrfach nur knapp geschlagen geben. Das Team von Trainer Alessandro Magro erzielt durchschnittlich 87,7 Punkte pro Spiel.

Nico Mannion zählt mit 19,8 Punkten im Schnitt zu den besten Scorern des Wettbewerbs und ist der zentrale Spielgestalter der Römer. Marko Simonovic kommt durchschnittlich auf 12,8 Punkte. Kelly Olynyk, der ebenfalls NBA-Erfahrung besitzt, erzielt seit seiner Verpflichtung 14,2 Punkte pro Partie.

Darüber hinaus verfügt Rom unter anderem mit Corey Davis Jr., Erik Stevenson, Gerald Ayayi und Paul Watson Jr. über weitere internationale Qualität. MagentaSport überträgt die Partie live und exklusiv.