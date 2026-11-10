OrangeAcademy Ulm unterliegt in Essen deutlich

Die OrangeAcademy Ulm hat am achten Spieltag der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA die dritte Niederlage in Folge kassiert. Bei den ETB Miners in Essen unterlagen die jungen Ulmer mit 65:86. Vor allem ein schwaches erstes Viertel und die Unterlegenheit beim Rebound machten den Unterschied.

Die Gastgeber erwischten den deutlich besseren Beginn und setzten sich früh ab. Nach zehn Minuten lag die OrangeAcademy bereits mit 13:28 zurück. Im zweiten Viertel steigerten sich die Schützlinge von Mehdy Mary. Felix Kiehlneker sorgte mit zwei Alley-Oop-Dunks für Highlights, Namori Omog traf von außen. Dennoch ging es mit einem 30:44-Rückstand in die Halbzeitpause.

Essen baut Vorsprung weiter aus

Nach dem Seitenwechsel fanden die Miners schnell zurück zu ihrem Rhythmus und vergrößerten den Abstand. Zwar traf Nil Failenschmid zweimal von der Dreierlinie, doch die Essener hatten jeweils eine Antwort parat. Die OrangeAcademy kam im dritten Viertel lediglich auf zehn Punkte und konnte den Rückstand nicht mehr entscheidend verkürzen.

Ein wesentlicher Faktor war die Reboundstatistik: Essen sicherte sich zwölf Abpraller mehr, darunter 16 am offensiven Brett. Auch aus der Distanz fehlte den Gästen die Treffsicherheit. Nur neun von 39 Dreierversuchen fanden ihr Ziel.

Aufholjagd kommt zu spät

Im Schlussviertel bewiesen die Ulmer Moral und entschieden diesen Abschnitt mit 25:19 für sich. Ein 16:6-Lauf in den letzten viereinhalb Minuten sorgte noch für Ergebniskosmetik. CJ Anthony war mit 16 Punkten bester Werfer der OrangeAcademy. Namori Omog (13) und Felix Kiehlneker (10) punkteten ebenfalls zweistellig.

Headcoach Mehdy Mary sah vor allem die körperliche Überlegenheit der Gastgeber als entscheidenden Faktor: „Essen hat vom ersten Viertel an mit einer Physis und Intensität gespielt, mit der wir in den entscheidenden Phasen nicht mithalten konnten“, so Headcoach Mehdy Mary. „Im Schlussviertel hat das Team gezeigt, dass es weiterkämpft, darauf können wir aufbauen. Für uns bleibt es ein langer Prozess. Die meisten unserer Spieler sammeln gerade ihre ersten Erfahrungen auf diesem Niveau, und solche Spiele gehören dazu. Wir arbeiten weiter jeden Tag daran, besser zu werden.“

Mit nun drei Siegen und fünf Niederlagen steht die OrangeAcademy nach acht Spieltagen weiter im unteren Tabellenbereich.