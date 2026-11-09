Augsburg: Zwölf Schülerinnen entwickeln Ideen für Textilrecycling

Zwölf Schülerinnen haben beim Forscherinnen-Camp in Augsburg Robotik, Automatisierung und technische Berufsfelder kennengelernt und Konzepte für ein nachhaltigeres Textilrecycling entwickelt.

Vom 2. bis 6. November 2026 sammelten die Teilnehmerinnen bei der KUKA Group, der Technischen Hochschule Augsburg (THA) und dem Institut für Textiltechnik Augsburg (ITA) praktische Erfahrungen. Sie informierten sich unter anderem über technische Ausbildungsberufe, duale Studiengänge sowie Tätigkeiten in der Robotik und Automatisierung.

Robotik für nachhaltigeres Textilrecycling

Im Mittelpunkt stand das Thema „Gestalte die Zukunft des Recyclings!“. Mithilfe von Robotik und Automatisierung entwickelten die Schülerinnen Konzepte für ein nachhaltigeres Textilrecycling. Dabei erfuhren sie, wie moderne Technologien und intelligente Automatisierungslösungen zu mehr Nachhaltigkeit beitragen können.

Begleitet wurden sie von Technikerinnen der KUKA Group sowie von Vertreterinnen und Vertretern der THA und des ITA. Auch eigenständiges Arbeiten, Teamarbeit und Problemlösung gehörten zum Programm. Die Teilnehmerinnen konnten technische Anwendungen selbst ausprobieren.

Die 15-jährige Lara hob besonders hervor, dass sie eigene Ideen erforschen und Roboter per Hand steuern konnte, ohne sie programmieren zu müssen. Die 16-jährige Anna betonte die Einblicke in Teamarbeit, Problemlösung und praktische Anwendungen.

Einblicke in Ausbildung und Studium

KUKA Group und THA waren bereits zum vierten Mal gemeinsam Gastgeber des Camps. Ziel des Angebots ist es, junge Frauen für Forschung, Technik und technische Berufe zu begeistern und ihnen Perspektiven für ihre berufliche Zukunft zu zeigen.

Vorgestellt wurden unter anderem die Bereiche Umwelt- und Verfahrenstechnik, Maschinenbau und Rettungsingenieurwesen sowie der Beruf der Elektronikerin für Betriebstechnik.

Das Forscherinnen-Camp ist Teil der Bildungsinitiative „Technik – Zukunft in Bayern“ und wird vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft durchgeführt. Unterstützt wird die Initiative von den bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeberverbänden bayme vbm als Hauptförderer sowie vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie. Die Teilnahme am Camp ist kostenfrei.

Am letzten Tag präsentierten die Schülerinnen ihre Ergebnisse vor Vertreterinnen und Vertretern der KUKA Group und der THA, vor Eltern und Förderern.