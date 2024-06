Fahrbahnerneuerung in der Augsburger Sebastianstraße – Parkplätze fallen weg und der Verkehr wird umgeleitet

Am Montag, 3. Juni, starten die Baumaßnahmen zur Erneuerung der stadteinwärtigen Fahrbahnen in der Sebastianstraße. Die Arbeiten betreffen den Abschnitt stadteinwärts zwischen der Heinrich-von-Buz-Straße und der Thommstraße und sind voraussichtlich Mitte Juni abgeschlossen.

Im Baubereich müssen zudem vorübergehend die Parkplätze entfallen. Hierfür werden frühzeitig Haltverbotsschilder aufgestellt. Während der gesamten Bauzeit wird an der Kreuzung Stadtbachstraße / Georg-Haindl-Straße die jeweilige Zufahrt in Richtung Sebastianstraße von zwei auf eine Fahrspur verringert und die Bushaltestelle Haindl in dieser Zeit aufgehoben. Für Fußgängerinnen und Fußgänger wird ein Notgehweg aufrechterhalten. Die Arbeiten werden in drei Bauabschnitte gegliedert.

Bauphase 1 (3. bis 9. Juni)

Im ersten Bauabschnitt finden vorbereitende Arbeiten in den Geh- und Seitenbereichen statt. Dies betrifft den Bereich zwischen der Ein- und Ausfahrt des Mitarbeiter-Parkhauses MAN und der Thommstraße. In dieser Zeit ist die Sebastianstraße nur mit jeweils einer Fahrspur pro Richtung befahrbar. Der Rad- und Fußverkehr wird stadteinwärts in einem gemeinsamen Geh- und Radweg auf der Fahrbahn geführt.

Bauphase 2 (10. bis 14. Juni)

Im zweiten Bauabschnitt finden die Arbeiten im Bereich zwischen der Heinrich-von-Buz-Straße und des Mitarbeiter-Parkhauses MAN statt. In dieser Zeit ist die Sebastianstraße in diesem Abschnitt nur mit jeweils einer Fahrspur pro Richtung befahrbar. Die Bushaltestelle MAN wird in dieser Zeit in die Heinrich-von-Buz-Straße verlegt. Radfahrerinnen und Radfahrer werden stadteinwärts in einem eigenen Radweg auf der Fahrbahn geführt. Der vorhandene Gehweg ist weiterhin nutzbar.

Bauphase 3 (14. Juni, 16 Uhr bis 17. Juni, 5 Uhr)

Im dritten Abschnitt wird die Sebastianstraße zwischen der Heinrich-von-Buz-Straße und Thommstraße für die Asphaltierungsarbeiten stadteinwärts voll gesperrt und damit zur Einbahnstraße stadtauswärts. Die Umleitung erfolgt über die Heinrich-von-Buz-Straße, Liebigstraße und Thommstraße. Die Gehwege sind wie gewohnt nutzbar. Radfahrerinnen und Radfahrer können stadtauswärts wie gewohnt fahren, stadteinwärts wird eine Umleitung über die Heinrich-von-Buz-Straße, Am Pfannenstiel und die Thommstraße eingerichtet. Die Buslinien des AVV und der AVG folgen stadteinwärts der Umleitung.

Fahrgäste des ÖPNVs werden gebeten die Informationen der swa und des AVV zu beachten.