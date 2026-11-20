Bei einer Fahrzeugkontrolle auf der A3 bei Passau haben Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau knapp 200.000 Euro Bargeld sichergestellt. Der 45-jährige rumänische Fahrer konnte die Herkunft des Geldes laut Polizei weder plausibel erklären noch entsprechende Nachweise vorlegen.

Die Beamten kontrollierten den Renault am Donnerstag, 19. November 2026, gegen 9.15 Uhr. Im Kofferraum fanden sie eine größere Bargeldsumme. Eine anschließende Zählung ergab knapp 200.000 Euro.

Das Geld wurde wegen des Verdachts der Geldwäsche sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 45-Jährige entlassen.

Ermittlungen zur Herkunft des Geldes

Seit einer Strafrechtsänderung im Jahr 2017 können Vermögenswerte mit unklarer oder krimineller Herkunft leichter eingezogen werden. Liegen hinreichende Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Herkunft vor, muss der Betroffene in einem gerichtlichen Verfahren darlegen, dass er das gesicherte Vermögen legal erworben hat. Der Nachweis einer konkreten Straftat ist dafür nicht erforderlich.

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