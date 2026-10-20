Gastgewerbeumsatz im August gesunken

Das Gastgewerbe in Deutschland hat im August 2026 kalender- und saisonbereinigt real 1,3 Prozent und nominal 1,2 Prozent weniger umgesetzt als im Juli 2026.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat August 2025 sank der Umsatz real um 4,2 Prozent, wohingegen er nominal um 2,7 Prozent stieg, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Dienstag mit. Im Juli 2026 verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Juni 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Anstieg von real 1,9 Prozent (vorläufiger Wert: 1,5 Prozent) und nominal 1,7 Prozent (vorläufiger Wert: 1,3 Prozent).

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im August 2026 gegenüber Juli einen Umsatzzuwachs von real 0,4 Prozent und nominal 0,3 Prozent. Gegenüber August 2025 sank der Umsatz real um 0,4 Prozent und stieg nominal um 4,0 Prozent.

In der Gastronomie sank der Umsatz im August gegenüber Juli real um 1,8 Prozent und nominal um 1,7 Prozent. Im Vergleich zum August 2025 sank der Umsatz real um 5,4 Prozent, wohingegen er nominal um 2,4 Prozent stieg.