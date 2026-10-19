Gersthofen: Unbekannte gehen Geldautomaten in Verbrauchermarkt an

In der Nacht zum Sonntag verschafften sich vermutlich mehrere Unbekannte gewaltsam Zugang zu einem Verbrauchermarkt in der Ziegeleistraße in Gersthofen und gingen dort einen Geldautomaten an.

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Kriminalpolizei ermittelt

Die Täter drangen am 18. Oktober gegen 2.45 Uhr in das Gebäude ein. Wie hoch der Sachschaden ist und ob sie Beute machten, ist derzeit noch unklar.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt unter anderem wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die bislang unbekannten Täter.

Hinweise gesucht

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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