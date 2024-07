Das lange Festwochenende des Schwäbischwerder Kindertags in Donauwörth rückt immer näher.

Auf der Donauwörther Heilig-Kreuz-Wiese findet vom 19. – 21. Juli wieder „Geschichte zum Anfassen“ statt: Rund 850 Donauwörther Schülerinnen und Schüler spielen die Geschichte ihrer Heimatstadt nach, anschließend zieht der farbenprächtige Festumzug durch die historische Innenstadt. Von Stadtgründung bis hin zum Biedermeier sind alle dabei, die in den vergangenen Jahrhunderten in Donauwörth verkehrten: Fischer und Ritter, Kaiser und Patrizier, Papst und Ordensleute und viele mehr! Drumrum hat die Stadt traditionell ein kunterbuntes Festprogramm gestrickt, bei dem sowohl die Kinder als auch die Erwachsenen voll auf ihre Kosten kommen. Nicht umsonst zählt der Schwäbischwerder Kindertag inzwischen zum immateriellen Kulturerbe Bayerns: Hier wird Geschichte lebendig!

Neben dem großen Historienspiel mit Festumzug lockt von Freitag bis Sonntag zudem ein Pop-Up-Biergarten vor der atemberaubenden Kulisse des Klosters Heilig Kreuz zum gemütlichen Beisammensein mit Live-Bühnenprogramm. Kinder können sich an allen drei Kinderfest-Tagen beim Hufeisenwerfen, Kegeln, Katapult- und Bogenschießen sowie anderen Spielen des Lagerlebens im Heilig-Kreuz-Garten austoben. Am Spielenachmittag der Elternbeiräte, am Samstag ab 13 Uhr, kommen noch viele weitere Aktionen obendrauf. Die Schirmherrschaft des Schwäbischwerder Kindertags übernimmt in diesem Jahr der bayerische Ministerpräsident Dr. Markus Söder. Der Eintritt zu allen Programmpunkten ist kostenfrei, zur Unterstützung des Schwäbischwerder Kindertags kann vor Ort ein Festabzeichen gegen eine Schutzgebühr von 2,50 € erworben werden.

Das Programm

Freitag, 19. Juli:

16:00 – 22:30 Uhr: Markt, Biergarten und Lagerleben

18:00 Uhr: Bieranstich durch Oberbürgermeister Jürgen Sorré

18:00 – 22:00 Uhr: Blasmusik und Unterhaltung mit der Stadtkapelle Donauwörth

Samstag, 20. Juli:

12:00 – 22:30 Uhr: Markt, Biergarten und Lagerleben

13:00 Uhr: Eröffnung des Spielenachmittags durch Oberbürgermeister Jürgen Sorré und die Rektorinnen der Schulen

13:00 – 18:00 Uhr: Spielenachmittag mit Aktionen für die gesamte Familie

14:00 – 17:00 Uhr: Blasmusik und Unterhaltung mit den Jugendkapellen Genderkingen und Donauwörth

19:00 – 22:00 Uhr: Rockabend mit „Wanted meets Timeless“

22:00 Uhr: Feuershow der Drakeley

Sonntag, 21. Juli:

9:00 – 16:00 Uhr: Markt, Biergarten und Lagerleben

8:15 Uhr: Festgottesdienste im Münster (Reichsstraße) und in der evangelischen Christuskirche (Pflegstraße)

10:00 Uhr: Großes Historienspiel mit über 850 Donauwörther Kindern (noch Tickets verfügbar)

11:30 Uhr: Farbenprächtiger Festumzug (von der Pflegstraße über die Reichsstraße ins Ried)

12:30 – 16:00 Uhr: Standkonzert der Spielmannszüge und Kapellen

16:00 Uhr: Abschluss mit dem Donauwörther Heimatlied

Für das leibliche Wohl ist durch verschiedenste Gastronomie-Betriebe auf der Heilig-Kreuz-Wiese gesorgt. Außerdem findet an allen drei Tagen ein Kunsthandwerkermarkt entlang der kleinen Wörnitz und am Museumsplatz statt: Freitag von 16:00 bis 19:00 Uhr, Samstag von 12:00 bis 19:00 Uhr und Sonntag von 9:00 bis 16:00 Uhr. Zur Einstimmung auf das Kinderfest-Wochenende ist der Biergarten auf der Festwiese bereits am Donnerstag ab 17:00 Uhr geöffnet.

Parkplätze rund ums Festgelände

Parkplätze für Besucher stehen im gesamten Stadtgebiet zur Verfügung. Vom Parkhaus im Ried, vom Wörnitzparkhaus/Eichgasse und vom Münsterparkhaus/Schustergasse ist der Heilig-Kreuz-Garten fußläufig in ca. 5 Minuten zu erreichen. Vom Großparkplatz am Festplatz/Neue Obermayerstraße sind es nur 10 Minuten. Eine weitere Parkmöglichkeit bietet der Parkplatz an der Saubadbrücke/Sallingerstraße 14.

Alle Infos und das Wochenend-Programm zum Download unter www.schwaebischwerder-kindertag.de.