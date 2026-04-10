Grenzpolizei Passau stellt unterschlagenen VW sicher – Haftbefehl für 35-Jährigen vollstreckt
Polizeipräsidium Niederbayern
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Grenzpolizei Passau stellt unterschlagenen VW sicher – Haftbefehl für 35-Jährigen vollstreckt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitag, den 10. April 2026, beschlagnahmten Schleierfahnder der Grenzpolizeiinspektion Passau einen VW am Parkplatz Hammerbach an der BAB A3. Der Kleintransporter mit drei deutschen Insassen im Alter von 32, 35 und 24 Jahren war seit Mitte Februar in Polen als unterschlagen gemeldet.

Kontrolle am frühen Morgen

Gegen 01:40 Uhr überprüften die Beamten das Fahrzeug und stellten hierbei eine gefälschte Fahrzeugidentifikationsnummer fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der VW in Polen als unterschlagen gemeldet war.

Ungeklärte Bargeldfunde

Alle Insassen hatten Bargeld im niedrigen fünfstelligen Eurobereich bei sich, konnten jedoch keine plausiblen Angaben zur Herkunft und Verwendung machen. Das Fahrzeug und das Geld wurden sichergestellt.

Haftbefehl gegen einen Insassen

Nach den kriminalpolizeilichen Maßnahmen wurden der 24- und 32-Jährige entlassen. Der 35-Jährige wurde aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Passau führt die weiteren Ermittlungen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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