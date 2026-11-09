Grüne kritisieren Roths Aussagen zur "Schuld der Geschichte"

Die Äußerungen von Ex-Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) über eine “Befreiung von dieser Schuld der Geschichte” stoßen innerhalb ihrer Partei auf Kritik. Das Antisemitismus-Netzwerk der Grünen fordert die Grünen-Spitze in einem Brief, über den der “Tagesspiegel” (Montagsausgabe) berichtet, zu einem “klaren öffentlichen Widerspruch” zu Roths Aussagen auf. Das Antisemitismus-Netzwerk ist ein loser Zusammenschluss von Grünen-Mitgliedern, keine offizielle Arbeitsgemeinschaft.

“Die Äußerungen von Claudia Roth im Gespräch mit Tilo Jung über eine ‚Befreiung von dieser Schuld der Geschichte` und vermeintlichen Druck durch den Zentralrat der Juden haben uns tief irritiert”, heißt es in dem Brief von über 50 Grünen-Mitgliedern. Man erwarte dazu “einen klaren öffentlichen Widerspruch” des Bundesvorstands.

“Wir kennen und würdigen Claudia Roths langjähriges Engagement für die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Gerade deshalb dürfen diese Aussagen nicht unwidersprochen bleiben”, heißt es in dem Brief weiter. Es gehe nicht darum, Roth “pauschal eine Gesinnung zuzuschreiben, sondern darum, problematische Aussagen und ihre Wirkung klar zu benennen und zu korrigieren”.

Man fordere den Bundesvorstand auf, “den genannten Aussagen öffentlich zu widersprechen, einer Delegitimierung des Zentralrats entschieden entgegenzutreten und deutlich zu machen: Unsere historische Verantwortung ist kein Hindernis politischer Freiheit, sondern ein bleibender Auftrag.” Dazu gehöre, “Schuldabwehr und antisemitische Narrative auch in den eigenen Reihen konsequent zu kritisieren”. Roth hatte im am Mittwoch veröffentlichten Podcast “Jung & Naiv” eigene Äußerungen aus ihrer Zeit als Kulturstaatsministerin zum Krieg im Gazastreifen als Fehler bezeichnet. Roth hatte diese nach der Preisverleihung der Berlinale 2024 getätigt, bei der Aussagen mehrerer Preisträger eine Debatte um Antisemitismus ausgelöst hatten.

So hatte etwa der US-Filmemacher Ben Russell Israel einen Genozid an den Palästinensern vorgeworfen. Roth kritisierte diese Aussagen gegenüber dem “Spiegel”: Das habe, “bei allem Mitgefühl für das Leid der Zivilisten, nun wirklich nichts mit der Situation im Gazastreifen zu tun”, sagte sie. Im Podcast von Moderator Thilo Jung bezeichnete Roth nun ihre damaligen Aussagen als “Fehler”. Den Regisseur zu kritisieren, dass er von Apartheid oder Genozid rede, sei ebenfalls “ein Fehler” gewesen. Sie begründete ihre damaligen Äußerungen auch mit “unfassbarem Druck vom Zentralrat” der Juden und von “unglaublich vielen Kreisen”. Freunde hätten sie gefragt, wann sie sich endlich von “dieser Schuld der Geschichte” befreie oder anders damit umgehe, sagte die Grünen-Abgeordnete in dem Podcast. Damals, 2024, habe sie dies nicht gekonnt.