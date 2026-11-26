17 Studierende der Hochschule Neu-Ulm (HNU) sind am 26. November 2025 im Vöhlinschloss Illertissen mit dem Deutschlandstipendium ausgezeichnet worden.

Bei der feierlichen Übergabe kamen die Stipendiatinnen und Stipendiaten mit Vertreterinnen und Vertretern der fördernden Unternehmen aus der Region zusammen. HNU-Präsidentin Prof. Dr. Julia Kormann betonte in ihrer Begrüßung, neben guten Leistungen und persönlichen Fähigkeiten sei auch ein Umfeld wichtig, das Entwicklung ermögliche und individuelle Potenziale fördere.

Förderperiode 2026/27

Die Stipendien gelten für die Förderperiode von September 2026 bis Ende August 2027. Das Deutschlandstipendium unterstützt leistungsstarke und gesellschaftlich engagierte Bachelor- und Masterstudierende aller Nationalitäten – unabhängig vom Einkommen. Die Förderung beträgt 300 Euro monatlich und wird jeweils zur Hälfte vom Bund und von privaten Förderern finanziert. Sie würdigt neben herausragenden Studienleistungen auch gesellschaftliches Engagement und ermöglicht Kontakte zwischen Studierenden und Unternehmen.

14 Unternehmen und ein Verein fördern die Studierenden

Finanziert werden die Stipendien in diesem Jahr vom Verein zur Förderung der Hochschule Neu-Ulm und 14 regionalen Unternehmen: BITE GmbH, ClarCert, Friedrich Braun-Stiftung, Hensoldt Sensors GmbH Germany, Karger Holding GmbH, Liqui Moly GmbH, Mayser GmbH & Co. KG, MULTIVAC Sepp Haggenmüller SE & Co. KG, PERI SE, Sparkassen-Bürgerstiftungsfonds, SWU Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH, Transporeon GmbH – A Trimble Company, Uzin Utz SE und Zimmer MedizinSysteme GmbH.

Bei einem anschließenden Empfang tauschten sich die Studierenden und die Unternehmensvertreterinnen und -vertreter aus. Für die musikalische Begleitung sorgte Jo! Loop, eine One-Man-Band.