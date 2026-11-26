Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Füssen und Pfronten sind am Donnerstagvormittag drei Menschen verletzt worden. Eine Beifahrerin erlitt schwere Kopfverletzungen. Die Feuerwehr musste zur Rettung das Dach eines Kleinwagens entfernen.

Ein mit zwei Personen besetzter Kleinwagen war im Füssener Ortsteil Weißensee in Richtung Füssen unterwegs. Auf einer winterglatten Gefällstrecke geriet das Fahrzeug nach einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Kleinbus. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kam der Kleinwagen im Straßengraben zum Stehen.

Feuerwehr muss Fahrzeugdach entfernen

Rund 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Füssen und Weißensee rückten zur Personenrettung an. Um die Verletzten aus dem Kleinwagen zu befreien, musste das Fahrzeugdach entfernt werden.

Die Beifahrerin wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Kleinwagens sowie die Fahrerin des Kleinbusses erlitten leichtere Verletzungen und wurden ebenfalls in Krankenhäusern behandelt. Insgesamt waren drei Rettungswagen und zwei Notärzte im Einsatz.

Staatsstraße komplett gesperrt – Polizei sucht Zeugen

Der entstandene Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei im fünfstelligen Eurobereich. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Staatsstraße vollständig gesperrt werden.

Zur Klärung der genauen Unfallursache bittet die Polizeiinspektion Füssen mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08362/9123-0 zu melden.