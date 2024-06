Starkniederschläge und anhaltender Dauerregen lassen den Pegelstand der Donau auch am Sonntag weiter steigen. Das für den Hochwasserschutz zuständige Tiefbauamt der Stadt Neuburg rechnet im Laufe des Dienstags mit einem Höchstpegelstand von bis zu 6,50 Meter. Das Erreichen der Meldestufe 4 (ab 6 Meter) wird in der Nacht von Sonntag auf Montag erwartet.









Am Sonntagmorgen berief Oberbürgermeister Dr. Bernhard Gmehling eine weitere Lagebesprechung ein. Dabei konnte Tiefbauamtsleiter Thomas Stemmer berichten, dass am Samstag alle wesentlichen Arbeiten zum Schutz Neuburgs erledigt wurden. Das THW hat mit Unterstützung der Feuerwehr sämtliche mobilen Hochwasser-Schutzelemente aufgebaut. Nach dem Bereich Hölle wurde die gesamte Leopoldineninsel und schließlich auch der Donaukai von der Brücke bis zum Ruderclub aufgebaut.

Die Entscheidung, den Maximalaufbau bereits am Samstag durchzuführen, sollte sich als wichtig und richtig erweisen. Noch in der Nacht mussten die Einsatzkräfte nach Schrobenhausen abrücken, um die dortigen Helfer zu unterstützen.

Brandl bleibt gefährdet

Während die zentrale Innenstadt gesichert ist, bleibt das Brandlgebiet mit Freibad und Sportanlagen weiterhin stark gefährdet. So sind die flussnahen Wiesen bereits komplett überflutet. Das Bäderteam der Stadtwerke hat im Bad gesichert was zu sichern war und kann jetzt nur noch warten und hoffen. Bei guten 6,10 Meter läuft das Wasser in die Becken.

Helferfamilie arbeitet perfekt zusammen

Die vielen gemeinsamen Übungen und das gute Miteinander der Einsatzkräfte von THW, Feuerwehr, BRK und Städtischen Betrieben hat sich an diesem Einsatzwochenende bezahlt gemacht. So konnten THW, Feuerwehr und Bauhof anpacken, während das BRK die Versorgung der Einsatzschichten übernahm. An der Stelle sei auch das Team des Klärwerks erwähnt, das in Dauerschichten die Kanalisation sowie die Hochwasserbauwerke überwacht.

Die Feuerwehren haben mittlerweile auch die sogenannte Deichwehr übernommen. Das bedeutet, das mehrere Teams rund um die Uhr sämtliche Deiche im Stadtgebiet ablaufen und überwachen.

Grundwasseranstieg

Grundstückseigentümer werden darauf hingewiesen, dass durch den erhöhten Pegelstand der Donau auch der Grundwasserstand erheblich zunimmt. In diesem Zusammenhang wird auf die Informationen der Hochwasserschutzbroschüre hingewiesen, die auf www.neuburg-donau.de zu finden ist.

Pegelstand aktuell