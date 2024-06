Der Damm der Schmutter in Nordendorf ist kurz davor zu brechen. Die Bevölkerung wird dringend aufgefordert, folgende Gebiete so schnell wie möglich zu verlassen:

– der komplette Ortsbereich westlich der Hauptstraße und der Schäfflerstraße

– zusätzlich der Bereich östlich der Hauptstraße der in einer Linie entlang der Straßen Dr. Fuchsberger-Straße – Schlossgartenstraße – Lindenstraße – Römerstraße – Keltenstraße – Dammstraße bis zur Dieselstraße verläuft

Helfen Sie Ihren Nachbarn.

Meiden Sie das betroffene Gebiet. Informieren Sie sich in den Medien, zum Beispiel im Lokalradio. Umfahren Sie das betroffene Gebiet weiträumig. Bringen Sie persönliche Wertgegenstände in höher liegende Gebäudeteile. Schalten Sie Strom und Heizungen in gefährdeten Räumen ab. Eine Stromschlaggefahr besteht bereits bei Kondenswasser! Liegt der Stromkasten im überfluteten Raum, betreten Sie diesen nicht, sondern informieren Sie die Feuerwehr (112). Gehen Sie bei Überschwemmungsgefahr nicht in Keller oder Tiefgaragen. Halten Sie Abflüsse und Schächte frei, damit das Wasser abfließen kann. Bereiten Sie sich auf eine Evakuierung vor. Nehmen Sie nur das Notwendigste mit, insbesondere Ausweise und Bargeld. Gehen Sie nicht an Gewässer, die Hochwasser führen. Flutwellen können Sie überraschen und das Ufer kann einbrechen. Fahren Sie nicht durch überflutete Straßen. Schon eine geringe Wasserhöhe kann die Steuerung behindern. Halten Sie Abstand zu beschädigten Gebäuden und Stromleitungen. Schwimmen Sie nicht in überschwemmten Straßen! Auch das Durchschreiten von überschwemmten Unterführungen ist lebensgefährlich! Durch den Druck im Kanal können Schachtabdeckungen hochgedrückt werden. Dabei entsteht ein Sog, durch den eine Person angesaugt werden kann. Helfen Sie Kindern und anderen hilfsbedürftigen Personen, aber ohne sich selbst zu gefährden. Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte.