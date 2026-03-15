Hotel evakuiert nach Brand in Fürth: 200 Gäste in Sicherheit gebracht
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Hotel evakuiert nach Brand in Fürth: 200 Gäste in Sicherheit gebracht

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Fürth – Am Samstagmorgen, dem 14. März 2026, ereignete sich in einem Hotel in Fürth ein Vorfall, der zur Evakuierung von etwa 200 Personen führte. Ein Brand in einer Putzkammer löste gegen 08:00 Uhr einen Feueralarm aus, der die Einsatzkräfte auf den Plan rief.

Großeinsatz in Fürther Hotel

Der Alarm aus dem Hotel im Laubenweg ging bei der Integrierten Leitstelle ein, woraufhin die Feuerwehr Fürth unverzüglich ausrückte. Der Brand entstand in einer Putzkammer im Erdgeschoss des Hotels. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und löschte die Flammen. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden.

Sachschaden und Ermittlungen

Der Vorfall verursachte einen geschätzten Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die Ursache des Brandes ist momentan unklar, jedoch gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung. Die Kriminalpolizei Fürth hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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Erstellt durch: Michael Konrad

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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