Am Montagnachmittag kam es in der Füssener Straße in Kempten zu einem Verkehrsunfall mit einem umgekippten Traktor, bei dem die drei Insassen schwer verletzt wurden.

Gegen 17:35 Uhr befuhr die 31-jährige Fahrerin eines Traktorgespanns den Schumacherring in Richtung Berliner Platz. Sie bog dann auf die Überleitung zur Füssener Straße ab, um weiter in Richtung Durach zu fahren. An der Einmündung zur Füssener Straße kam ihr Gespann, bestehend aus einem Traktor und einem mit Heu beladenem Ladewagen, im Kurvenbereich aus unbekannter Ursache ins Rutschen. Dadurch kippte der Traktor auf die linke Seite. Die Fahrerin, als auch deren, sich mit im Traktor befindlichen, 3- und 5-jährigen Söhne, wurden schwer verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Schaden am Gespann wird auf ca. 15 000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war großräumig für ca. 4 Stunden voll gesperrt. Weiterhin waren bei dem Einsatz die Feuerwehr und der Rettungsdienst samt Notarzt beteiligt. Die genaue Unfallursache ist momentan Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Hierzu wurde das Gespann zunächst sichergestellt. (VPI Kempten)

