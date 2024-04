Welche Kompetenzen werden in Zukunft gebraucht? Vortragsreihe zu Future Skills an der Universität Augsburg

Das Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer der Universität Augsburg, ZWW, feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Das ZWW läutet sein Jubiläumssemester mit einer Vortragsreihe zu den künftig wichtigen Kompetenzen für Arbeitende und Führungskräfte ein. Der erste Vortrag der Reihe „Future Skills“ findet am 5. April 2024 statt, es geht um „Führung im Chaos“.



„Unser Ziel ist es, berufstätigen Menschen in verantwortlichen Positionen Wissen und Tools zur erfolgreichen Lösung ihrer Praxisprobleme zu vermitteln“, erklärt Hanspeter Vietz, Geschäftsführer des ZWW der Universität Augsburg. Wissenschaftliche Weiterbildung und Wissenstransfer in die Gesellschaft sind eine der Kernaufgaben von Hochschulen. An der Universität Augsburg bildet seit 50 Jahren das Weiterbildungszentrum ZWW Einzelpersonen, Organisationen und Mitarbeitende der Universität weiter.

Das ZWW läutet sein Jubiläumsjahr mit einer Vortragsreihe ein, die am Freitag, 5. April startet. Expertinnen und Experten unterschiedlicher Fachrichtungen beschäftigen sich das ganze Jahr mit den Kompetenzen, die in der Arbeitswelt von heute und morgen auf uns warten werden.

„Führung im Chaos“ ist das Thema von Dr. Thomas Karg, der am 5. April die Reihe eröffnet. Der Insolvenzexperte teilt seine Erfahrungen mit und seine Perspektive auf Leadership unter schwierigen Umständen.

Alle Interessierten – Berufstätige, Studierende, Privatpersonen gleichermaßen – sind herzlich willkommen, den kostenfreien Vorträgen der „Future Skills“-Reihe zuzuhören. Die Rednerinnen und Redner sind Juristinnen, Psychologen, Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Erwachsenenbildung und Zukunftsforschung.

Zukunftsweisender Wissens-Mix

„Um unseren Kundinnen und Kunden einen zukunftsweisenden Wissens-Mix bieten zu können, bereiten wir aktuelles fachliches, überfachliches und methodisches Wissen aus der universitären Forschung auf“, sagt Vietz. Die wissenschaftliche Weiterbildung der Universität Augsburg bietet sowohl Einzel-Seminare als auch längere berufsbegleitende Kurse, die nach erfolgreichem Abschluss mit einem Universitätszertifikat enden. Ferner maßschneidert das ZWW Inhouse-Seminare für Unternehmenskunden nach deren Bedarfen.

Große, stark nachgefragte Themen sind dabei Leadership und Management-Weiterbildung. Des Weiteren kann man verschiedene Coaching-Ausbildungen absolvieren oder seine juristische Fachkompetenz zu verschiedenen Spezialthemen wie Compliance, Data Protection, Insolvenz oder Drug Regulatory Affairs ausbauen.

Die Vortragsreihe

Fr, 05.04.2024, 10:00 Uhr – 12:00 Uhr

Dr. Thomas Karg: Führung im Chaos – Leadership aus Sicht eines Insolvenzexperten

Der auf Insolvenz-, Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierte Anwalt verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Begleitung von Insolvenz- und Sanierungsprozessen. Sein großer Erfahrungsschatz ermöglicht ihm eine einzigartige Perspektive auf Leadership unter schwierigen Umständen.

Do. 25.04.2024, 19:00 Uhr – 21:00 Uhr

Hanspeter Vietz: Zukunftskompetenzen – Erfolgsfaktoren von Julius Caesar bis Luke Skywalker

Hanspeter Vietz, MBA und Diplom-Betriebswirt, ist Geschäftsführer des Zentrums für Weiterbildung und Wissenstransfer (ZWW) der Universität Augsburg. Er ist ein „Kind der Weiterbildung“ und ein Entdecker: Von der klassischen Berufsausbildung und Abitur auf dem zweiten Bildungsweg bis hin zur Gründung eines MBA-Studiengangs hat Hanspeter Vietz nahezu jedes vorstellbare Bildungsangebot selbst erlebt. Zwischen Schatzsuchen mit der Sonde und Leadership-Seminaren renommierter internationaler Business Schools kristallisierte sich für ihn immer wieder ein zentrales Thema heraus: Kann es sein, dass schon die Römer und Griechen ziemlich genau wussten, welche Skills im Jahr 2024 wichtig sein werden? Welche Kompetenzen sind zeitlos aktuell?

Fr. 03.05.2024, 18:00 Uhr – 20:00 Uhr

Dr. Simon Hahnzog: Innere Führung – Persönlichkeitsentwicklung

Führung fängt immer und zuerst bei der inneren Führung und damit der Gestaltung der eigenen Persönlichkeit an. Wie in der sozialen Welt auch, bedarf es dabei fachkundiger Managementkompetenzen genauso wie einer inspirierenden, empathischen und authentischen Umsetzung von Leadership. Erleben Sie in diesem Impulsworkshop, wie Sie die Führung Ihrer inneren Mannschaft wirksam gestalten können. Die Persönlichkeit beeinflusst nicht nur einen Großteil unseres Erlebens und Verhaltens, sondern ist auch ein äußerst vielgestaltiges Wesen, das unsere täglichen Herausforderungen erfolgreich meistert. Lernen Sie ihre eigene Persönlichkeit, deren Möglichkeiten und Grenzen besser kennenlernen. Die bunte Vielfalt der zahlreichen Anteile der eigenen Persönlichkeit werden mit all ihren Potenzialen und Risiken zum Leben erweckt werden. Neben Basiswissen über die Persönlichkeit und ihre Entwicklung werden auch praktische Übungen durchgeführt.





Prof. Dr. Anabel Ternès: Die Macht der Geschichten – Wie Storytelling unser Leben transformiert

Tauchen Sie ein in die spannende Welt des Storytellings! In diesem Vortrag erfahren Sie, wie Geschichten nicht nur unterhalten, sondern auch inspirieren, Verbindungen schaffen und Perspektiven verändern können. Entdecken Sie, wie Sie durch wirkungsvolles Storytelling Ihre Botschaften klarer kommunizieren und Menschen nachhaltig beeinflussen können. Nutzen Sie die Kraft der Geschichten, um Ihre Ziele zu erreichen und lassen Sie uns damit im Miteinander die Welt zu einer lebenswerten Zukunft gestalten. Prof. Dr. Anabel Ternès von Hattburg gilt als eine der führenden Köpfe für Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Sie ist Zukunftsforscherin, Keynote Speakerin, Autorin und Gründerin nachhaltiger Start-ups. Die CEO von Sustain Plus ist geschäftsführende Direktorin des Berliner SRH-Instituts für Nachhaltigkeitsmanagement und Professorin für Kommunikationsmanagement und wurde für ihr unternehmerisches und ehrenamtliches Engagement mehrfach ausgezeichnet.

Alle Vorträge finden am ZWW statt, Universitätstraße 12, 86159 Augsburg (Gebäude I1, Management Center). Da die Platzzahl begrenzt ist, wird um Anmeldung gebeten unter: https://www.zww.uni-augsburg.de/wir-feiern/future-skills-vortragsreihe.html