Info-Reihe „Finde deinen Studiengang“ an der Technischen Hochschule Augsburg (THA) startet

„Finde deinen Studiengang: Projektpräsentationen und Vorträge“ – so lautet der Titel einer Info-Reihe der Technischen Hochschule Augsburg (THA). In insgesamt sechs öffentlichen Veranstaltungen informieren die Fakultäten der THA interessierte Schülerinnen und Schüler sowie Teilnehmende des THA-Orientierungsprogramms Startfenster über aktuelle Studiengänge.



Den Auftakt der Info-Reihe macht die Fakultät für Maschinenbau und Verfahrenstechnik am Mittwoch, 10. April, von 16 bis 17.30 Uhr im Hörsaal H1.28 (Campus am Brunnenlech, Gebäude H). Prof. Dr. Florian Hörmann und Sergen Retzep halten den Vortrag „Think Lean – spielend Effizienz steigern mit Lean Production in der Praxis“. In der interaktiven Vorlesung mit vielen Beispielen und Mitmach-Elementen erklären sie, was angehende Maschinenbaustudierende von Rennwägen und Feuerwehrautos lernen können.



Am Mittwoch, 24. April, von 16.00 bis 17.30 Uhr, geben dann Prof. Dr. Christine Schwaegerl, Prof. Dr. Carsten Markgraf und Prof. Dr. Christoph Zeuke Einblicke in die Studiengänge der Fakultät für Elektrotechnik. In ihrem Vortrag „Gestalte die Welt mit Technik“ präsentieren sie spannende Projekte aus den Bereichen Autonomes Fahren, Erneuerbare Energien sowie gesellschaftliche Teilhabe.



Die Veranstaltungsreihe ist Teil des Startfensters – dem Orientierungsjahr der Technischen Hochschule Augsburg. Zum Wintersemester 2023/2024 bot die THA erstmals das Orientierungsjahr Startfenster an. Rund 180 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich für das Orientierungsangebot entschieden und hatten zwei Semester lang Zeit herauszufinden, welcher Studiengang zu ihnen passt. Mit der öffentlichen Info-Reihe haben sie nun nochmals Gelegenheit, in alle Studiengänge der THA „hineinzuschnuppern“. Gleichzeitig soll die Info-Reihe Studieninteressierten die Möglichkeit geben, die Studiengänge der THA kennenzulernen. Dazu werden die Lehrenden anhand interaktiver Beispiele in Vorträgen und Projektpräsentationen die aktuellen Studiengänge vorstellen und Rede und Antwort zu den Studieninhalten stehen.



Auch im Wintersemester 2024/2025 bietet die Technische Hochschule Augsburg das „Startfenster“ an. Interessierte können sich beim Studienorientierungstag am Freitag, 12. April, ab 13 Uhr, über das Orientierungsprogramm informieren. Dann hält Sarah Huber um 15 Uhr im Raum B3.01 den Vortrag „Startfenster: Studieneinstieg mit maximaler Flexibilität – ein Jahr Orientierung in vielen Fächern und mehr“.

Weitere Veranstaltungen der öffentlichen Info-Reihe „Finde deinen Studiengang: Projektpräsentationen und Vorträge an der THA“, jeweils mittwochs, von 16 bis 17.30 Uhr, Hörsaal H1.28, Technische Hochschule Augsburg, Campus am Brunnenlech, Gebäude H.



19. Juni: „Logistik – (grüne?) Lebensadern der bayerisch-schwäbischen Wirtschaft & City-in-Use: Von Innenstädten, Machern, Wertschöpfung … und eine Menge BWL“ – mit Prof. Dr. Michael Krupp und Prof. Dr. Frank Danzinger (School of Business)



26. Juni: „Vom Experiment zur Idee – Einblicke in die Bachelor Studiengänge der Fakultät für Gestaltung“ mit Prof. Dr. Andreas Muxel, Prof. Maurice Göldner und Prof. Dr. Helge Oder (Fakultät für Gestaltung)



3. Juli: „Hands-on in Architektur und Bauwesen“ mit Lehrenden der Fakultät für Architektur und Bauwesen



10. Juli, 16 bis 18 Uhr: „Wenn Menschen mit der KI sprechen: Einblicke in die angewandte Sprachverarbeitung“ mit Prof. Dr. Alessandra Zarcone (Fakultät für Informatik) und „Studierendenprojekte Data Science“ mit Studierenden aus dem Studiengang Data Science (Fakultät für Angewandte Geistes- und Naturwissenschaften)

Weitere Informationen zum Starfenster:

www.tha.de/Startfenster