Memmingen: Klinikum informiert über Bauchspeicheldrüse

Das Klinikum Memmingen informiert am Mittwoch, 11. November 2026, ab 19 Uhr über Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse sowie moderne Möglichkeiten der Diagnose und Behandlung.

Die Informationsveranstaltung findet im Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) des Klinikums statt. In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 20.000 Menschen an Bauchspeicheldrüsenkrebs, auch Pankreaskarzinom genannt.

Symptome und Risikofaktoren

Die Leiter des zertifizierten Pankreaskrebszentrums, die Chefärzte Prof. Dr. Dr. h. c. Carsten N. Gutt und Prof. Dr. Eike Gallmeier, informieren über typische Krankheitszeichen und Behandlungsmöglichkeiten.

Eine akute Bauchspeicheldrüsenentzündung äußert sich häufig durch plötzlich auftretende, starke Oberbauchschmerzen, die oft in den Rücken ausstrahlen. Übelkeit und Erbrechen kommen häufig hinzu. Bauchspeicheldrüsenkrebs verursacht dagegen insbesondere im frühen Stadium oft keine oder nur unspezifische Beschwerden.

Zu den wichtigen Risikofaktoren für eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung zählen ein erhöhter Alkoholkonsum und Rauchen. Bei der Entstehung von Bauchspeicheldrüsenkrebs können genetische Faktoren eine Rolle spielen. Der überwiegende Teil der Fälle entsteht nach Angaben des Klinikums jedoch ohne erkennbare Ursache.

Frühere Diagnose und individuelle Therapie

Für die Diagnostik nutzen die Ärzte unter anderem die Endosonografie. Dabei werden Kamera und Schallkopf durch die Magen- und Darmwand bis an die Bauchspeicheldrüse geführt. So lassen sich gutartige und bösartige Tumoren sowie deren Vorstufen früher erkennen und genauer unterscheiden. Bei Bedarf können über dieses Verfahren gezielt Gewebeproben entnommen werden.

Auch die Radiologie und genetische Untersuchungen spielen eine Rolle. Bestätigt sich eine Krebserkrankung, entwickelt die Tumorkonferenz für jeden Patienten eine individuelle und fachübergreifende Behandlung. Dabei berücksichtigen die Ärzte unter anderem Vorerkrankungen, eine mögliche sofortige Operation sowie eine vorherige Chemo- oder Strahlentherapie. Auch die Wünsche des Patienten sollen in die Entscheidung einfließen.

Anspruchsvolle Operationen

Operationen an der Bauchspeicheldrüse gelten wegen der tiefen Lage des Organs und seiner unmittelbaren Nähe zu lebenswichtigen Blutgefäßen als anspruchsvoll. Im Klinikum Memmingen werden nach eigenen Angaben rund 70 Pankreasoperationen pro Jahr durchgeführt. Die Komplikationsrate liege weit unter dem bundesweiten Durchschnitt.

Bei Eingriffen kommt zudem der Da-Vinci-Roboter zum Einsatz. Nach Angaben des Klinikums ermöglicht er besonders präzise, blutarme und minimal-invasive Operationen.