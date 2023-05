Museumstag | Heute freier Eintritt in alle Häuser der Kunstsammlungen & Museen Augsburg

Am Sonntag, 21. Mai, findet zum 46. Mal der internationale Museumstag statt. Unter dem Motto „Museen entdecken“ soll auf die thematische Vielfalt der Museen aufmerksam gemacht werden. Auch die Kunstsammlungen & Museen Augsburg beteiligen sich wieder.

Neben besonderen Führungen gibt es auch außergewöhnliche Einblicke. So können Besuchende unter anderem erfahren, was der Hollstadel, das erste Gebäude im Proviantbachquartier, mit dem Bau des Augsburger Rathauses zu tun hatte. Ebenso können Interessierte die wechselvolle Geschichte der Dominikanerkirche kennenlernen und eine Zeitreise durch das 111-jährige Bestehen des Glaspalastes unternehmen.

An diesem Tag ist der Eintritt in alle Häuser und Ausstellungen der Kunstsammlungen und Museen Augsburg von 10 bis 17 Uhr frei. Führungen gibt es auch durch die aktuellen Sonderausstellungen und der Dauerausstellungen im Römerlager oder Schaezlerpalais.

Alle Angebote im Einzelnen

Eine Übersicht der Veranstaltungen sowie weitere Informationen gibt es unter kmaugsburg.de/termine. Einige Angebote sind online und damit für alle Interessierten auch weltweit von zu Hause aus zugänglich.

Führung durch die Dominikanerkirche

9 Uhr, Treffpunkt: Dominikanerkirche, Dominikanergasse 15 Die ab 1513 errichtete Klosterkirche Sankt Magdalena – heute besser bekannt als die Dominikanerkirche – blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Sowohl die Konfessionen als auch die Art der

Nutzung wechselten durchaus hin und wieder. Zuletzt beherbergte dieser kulturhistorisch so wichtige Bau das Römische Museum Augsburg.

Dieses musste im Dezember 2012 aus baulichen Gründen geschlossen werden, seither ist der Bau in einen Dornröschen-Schlaf gefallen und die bislang getätigten Sicherungsmaßnahmen finden meist statt, ohne dass man etwas bemerken würde. Die Führung gibt einen Überblick über die Baugeschichte der Kirche, die Sicherungsmaßnahmen der letzten Jahre und versucht einen vorsichtigen Ausblick in die Zukunft.

Führung durch den Hollstadel am Proviantbach

10 Uhr, Treffpunkt: auf dem Hof des Gebäudes Johannes-Haag-Straße 27 Der sogenannte Hollstadel ist sicher eines der ältesten Bauwerke im Proviantbachquartier. Das Gebäude ist am Namen des Bachlaufes und des umgebenden Quartiers nicht ganz unschuldig. Diesem auf den ersten Blick vielleicht etwas unscheinbarem Bau kam bei der Errichtung des

Rathauses des Elias Holl große Bedeutung zu. Warum dies so ist, erfahren die Teilnehmenden in dieser Führung. Zudem gibt es eine Einblick in das Innere und die Zeugnisse der städtischen Baugeschichte, die dort heute verwahrt werden.

Die restaurierten stadtgeschichtlichen Supraporten im Schaezlerpalais 11 Uhr, Schaezlerpalais

Bei dieser neuen Führungsreihe werden die restaurierten Supraporten im 2. Obergeschoss des Schaezlerpalais unter die Lupe genommen. Sie zeigen Szenen aus der Augsburger Stadtgeschichte.

Macht und Pracht der kleinen Bilder: Maler am Hofe Rudolf II. in Prag 11 Uhr, Treffpunkt: Kassenbereich des Schaezlerpalais

In allen Kunst- und Wunderkammern Europas wurden nicht nur kostbarste Objekte aus Natur, Kunst und Wissenschaft zusammengetragen, sondern auch Malerei war wichtiger Bestandteil einer solchen Sammlung. Gerade die kleinen Formate, welche nicht zuletzt wohl auch gelegentlich die Fächer eines Kunstschrankes zierten, gaben über die Bildung ihres Besitzers beredte Auskunft.

Undenkbar. Augsburg ohne Elias Holl!

11:30 Uhr, Kassenbereich Römerlager im Zeughaus

Wie würde Augsburg aussehen ohne die vielen Bauten, die unter der Federführung des großartigen Baumeisters Elias Holl entstanden sind? Obwohl man sich diesen Zustand gar nicht vorstellen möchte, begibt sich diese Führung auf die vielfältigen Spuren seiner Tätigkeit und erkundet diese, nach dem Start im Zeughaus, während eines Rundgangs durch die Stadt. Dauer: ca. 90 Minuten

Europa in den Augen der deutschen Barockmalerei

12:30 Uhr, Treffpunkt: Kassenbereich des Schaezlerpalais

Die Deutsche Barockgalerie im Schaezlerpalais beherbergt eine große Sammlung von Gemälden, die Landschaften, Städte und Ereignisse aus verschiedenen europäischen Ländern darstellen. Begeben Sie sich auf einen Streifzug durch die europäische Kulturgeschichte und kommen Sie mit zur Dogenkrönung nach Venedig, spazieren Sie über die Pont Neuf in Paris und schwelgen Sie in der landschaftlichen Vielfalt Griechenlands.

Turnusführung durch das Römerlager im Zeughaus

13 Uhr, Römerlager im Zeughaus

Die Turnusführung gibt anhand von Beispielen aus siebenThemenbereichen einen umfassenden Einblick in die Sammlung des Römischen Museums. Glanzstücke sind z.B. ein Porträt von Kaiser Augustus, dem Namensgeber der Stadt, oder der weltberühmte bronzene Pferdekopf, der im 18. Jahrhundert in der Wertach gefunden wurde.

Turnusführung: Schaezlerpalais, Deutsche Barockgalerie und Rokoko-Festsaal

14 Uhr, Schaezlerpalais

Anhand von ausgewählten Beispielen aus der Deutschen Barockgalerie erfahren die BesucherInnen in dieser regelmäßigen Führung nicht nur Interessantes zur Geschichte von Augsburgs schönstem Rokoko-Palais, sondern erhalten darüber hinaus einen Einblick in die Malerei des süddeutschen Barock, bei dessen Entwicklung Augsburg eine zentrale Rolle spielte. Highlight der Führung ist ein Blick in den Rokoko-Festsaal mit seinem Deckengemälde von Gregorio Guglielmi.

Turnusführung durch die Sonderausstellung: Metamorphosen.

Werden – Vergehen – Entstehen von Fotografin Herlinde Koelbl 14 Uhr, H2 – Zentrum für Gegenwartskunst im Glaspalast

Auf den Spuren von Elias Holl durch die Augsburger Innenstadt

14 Uhr, Treffpunkt: Am Katzenstadel 18 a (vor dem Haupteingang des A.B. von Stettenschens Instituts)

Augsburg ist berühmt für seinen Baumeister Elias Holl, wobei nicht alle seine Bauwerke den gleichen Bekanntheitsgrad haben. Lassen Sie sich mitnehmen zu einem Rundgang, der bei der selten gezeigten Gießhalle mit Kanonenbohrturm am Katzenstadel 18 a beginnt und in der Toskanischen Säulenhalle des Zeughauses endet, wo sich heute das Römerlager befindet.

Turnusführung durch die Sonderausstellung: Wanderer zwischen den Welten. Die Freundschaft Caspar Neher – Bertolt Brecht

16 Uhr, Grafisches Kabinett