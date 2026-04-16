Musik und Motorrad: 23. Kulmbacher Sternfahrt bietet Rock, Sicherheit und Shows bei freiem Eintritt

Kulmbach, den 16. April 2026. Die 23. Kulmbacher Motorradsternfahrt ist mehr als nur ein Symbol für Verkehrssicherheit: Sie bietet ein breites musikalisches Spektrum und ein Festivalerlebnis mit freiem Eintritt. Besucher erwartet eine Vielfalt von Musikgenres, bei der für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Musikalische Highlights mit Die Toten Ärzte

Der Samstag steht ganz im Zeichen der Musik, wenn Die Toten Ärzte als Headliner die Bühne betreten. Die bekannte Tribute-Band, die Hits von Die Ärzte und Die Toten Hosen zelebriert, verspricht mitreißende Mitsing-Momente und eine energiegeladene Atmosphäre. Begleitet werden sie von Flashback, die Rockklassiker der 70er und 80er mit markantem Sound neu aufleben lassen, während Bulletproof und Adrenalize den Hard Rock und klassischen Rocksound zelebrieren.

Sonntag mit vielfältigem Programm

Am Sonntag beginnt der Tag traditionell mit einem ökumenischen Gottesdienst, musikalisch untermalt von D.I.E.B.A.N.D. Nach einem eindrucksvollen Motorradkorso erfüllt die Red River Band die Luft mit Country- und Southern-Rock-Klassikern und schafft eine entspannte Atmosphäre. Besucher können auch abseits der Musik zahlreiche Attraktionen erleben, von spektakulären Stunts bis zu vielfältigen Mitmachangeboten.

Ein Fest für Motorradliebhaber und Familien

Abgerundet wird die Veranstaltung durch den Kawasaki Show Truck, Ausstellungsstücke und Simulatoren, die nicht nur Motorradkenner begeistern. Auch die Streetbunnycrew ist dabei und bietet Motorradfahrern eine Garderobe, während Santastic Tattoo vor Ort Tätowierungen anbietet. Kulinarisch reicht das Angebot von klassischen bis exotischen Snacks, begleitet von einer Auswahl an alkoholfreien Bierspezialitäten und Erfrischungsgetränken. Alles begleitet vom erfahrenen Moderationsteam der Rock Antenne.

Das vollständige Programm ist online unter: www.motorradsternfahrt.de verfügbar.