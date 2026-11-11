Niederbayern: Gestohlenes E-Bike führt zu Fahrzeugkontrolle

Bei einer länderübergreifenden Schwerpunktaktion gegen Wohnungseinbrüche hat die Polizei in Niederbayern elf Verstöße festgestellt. In einem Fahrzeug entdeckten Einsatzkräfte unter anderem ein gestohlenes E-Bike, mutmaßliches Diebesgut und Aufbruchswerkzeug.

Die Kontrollen liefen über zwei Wochen. Mehr als 100 Einsatzkräfte der Kriminalpolizeiinspektionen Passau, Landshut und Straubing, der Zentralen Einsatzdienste sowie der Grenzpolizeiinspektion Passau überprüften rund 620 Personen und knapp 370 Fahrzeuge.

An der gemeinsamen Aktion beteiligten sich die Polizeien aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen. Ziel war es, Straftaten frühzeitig zu erkennen, Hinweise auf reisende Täterstrukturen zu gewinnen und den Fahndungsdruck auf potenzielle Einbrecher zu erhöhen.

Zu den festgestellten Verstößen gehörten unter anderem ein Fahrrad- und ein Ladendiebstahl, ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie mehrere Verkehrsdelikte.

Gestohlenes E-Bike führt zu Fahrzeugkontrolle

Am 27. Oktober 2026 wurde im Bereich Furth im Wald ein versperrtes E-Bike gestohlen. Weil das Fahrrad geortet werden konnte, kontrollierten Einsatzkräfte gegen 17 Uhr im Bereich Kelheim ein Fahrzeug mit tschechischer Zulassung. Darin fanden sie das E-Bike, weiteres mutmaßliches Diebesgut und Aufbruchswerkzeug.

Gegen eine 44-jährige polnische Insassin lagen außerdem mehrere Haftbefehle vor. Das Fahrzeug und die aufgefundenen Gegenstände wurden sichergestellt.

Polizei gibt Hinweise zum Einbruchschutz

In der dunkleren Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß die Gefahr von Wohnungseinbrüchen. Die Polizei rät, Haustüren beim Verlassen des Hauses abzuschließen und Fenster sowie Balkon- und Terrassentüren vollständig zu verschließen. Gekippte Fenster seien leicht zugänglich.

Ersatzschlüssel sollten nicht außerhalb des Hauses aufbewahrt werden. Zudem sollten Bewohner auf verdächtige Personen und Fahrzeuge achten und keine Hinweise auf längere Abwesenheiten geben, etwa durch überquellende Briefkästen oder dauerhaft heruntergelassene Rollläden. Verdächtige Wahrnehmungen können über den Polizeinotruf 110 gemeldet werden.

Mechanische Sicherungen an Türen und Fenstern sowie Alarm- oder Videoüberwachungsanlagen können den Einbruchschutz ergänzen. Die kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Niederbayern bieten dazu individuelle und kostenfreie Beratung an.

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Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.

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