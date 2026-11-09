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Nördlingen: Dritte Schule im Geopark-Ries-Netzwerk

Nördlingen: Dritte Schule im Geopark-Ries-Netzwerk
Foto: Christian Hedler
Presse Augsburg
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Die Maria-Holl-Mittelschule Nördlingen ist neue Partnerschule im Netzwerk der Geopark-Ries-Schulen. Damit ist sie die dritte Nördlinger Schule im Netzwerk des UNESCO Global Geoparks Ries.

Inhalte im Überblick

Bei einer Feierstunde erhielt die Schule die offizielle Urkunde. Schulleiterin Marga Riedelsheimer erklärte, die Schülerinnen und Schüler sollten die Besonderheiten ihrer Lebensregion kennenlernen und angeregt werden, die Auswirkungen des eigenen Handelns zu reflektieren.

Unterricht mit Bezug zur Lebenswelt

Der stellvertretende Nördlinger Bürgermeister Steffen Höhn verwies auf die Möglichkeiten, den Unterricht mit der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler zu verbinden. Auch Landrat Michael Dinkelmeier, erster Vorsitzender des Geopark Ries e. V., begrüßte die Aufnahme und bezeichnete sie als weitere Bereicherung für das Netzwerk.

Die Geschäftsführerin des Geopark Ries e. V., Heike Burkhardt, betonte, die Partnerschulen verknüpften Wissen über die eigene Umgebung mit größeren globalen Zusammenhängen. Schülerinnen und Schüler könnten dadurch verstehen, dass ihr Handeln vor Ort auch Bedeutung für die Welt habe.

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Zwölf Schulen im Netzwerk

Das Netzwerk wurde 2021 ins Leben gerufen und umfasst inzwischen zwölf Schulen verschiedener Schularten im bayerischen und baden-württembergischen Teil des UNESCO Global Geoparks Ries. Im Mittelpunkt stehen Heimatverbundenheit, Bildung für nachhaltige Entwicklung sowie die Beschäftigung mit den geologischen, ökologischen, kulturellen und historischen Besonderheiten des Rieskraters.

Der Geopark Ries unterstützt die Partnerschulen unter anderem mit gemeinsamen Projekten und Unterrichtsangeboten.

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