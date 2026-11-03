Passauer Vermisster wohlbehalten wieder aufgefunden

Der seit dem 1. November 2026 vermisste 48-Jährige aus Passau ist am Montagnachmittag wohlbehalten wieder aufgefunden worden.
Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Die Polizei bittet darum, die Personendaten des Mannes und die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.
Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.
Dieser Beitrag wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt.
Ereignisort
Auf der Nachrichtenkarte anzeigen Die Ereignisorte werden teilweise mithilfe künstlicher Intelligenz ermittelt. Die angezeigten Positionen können ungenau oder fehlerhaft sein.