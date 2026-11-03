Passauer Vermisster wohlbehalten wieder aufgefunden

Der seit dem 1. November 2026 vermisste 48-Jährige aus Passau ist am Montagnachmittag wohlbehalten wieder aufgefunden worden.

Die Öffentlichkeitsfahndung ist damit beendet. Die Polizei bittet darum, die Personendaten des Mannes und die veröffentlichten Lichtbilder aus den EDV-Systemen zu löschen.

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